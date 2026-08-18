ボルシア・ドルトムントは、考えようによっては小さな皮肉にもなり得る一言をあえて口にしなかった。ジョーイ・フェールマンの移籍を正式発表した際、PSVアイントホーフェンから契約解除条項によって2200万ユーロで加入し、2031年までの契約を結んだこの新たなセンターミッドフィルダーについて、BVBはその性格に関して一切触れなかった。

それはおそらく正しい判断だった。この言葉はここ数か月、27歳のフェールマンを巡って十分すぎるほどの騒動を引き起こしていたからだ。オランダで激しく議論されたこの話題の発端は、昨年3月末に行われた記者会見にあった。

「ジョーイの性格は……少し違う」。当時、すでに現在はその職を離れている代表監督ロナルド・クーマンは、フェールマンについてそう語っていた。クーマンはその時点ですでに確信していた。フェールマンをW杯のメンバーには選ばないと。「私はジョーイと話をして、左のアンカーのポジションでは彼は私の第一候補でも第二候補でもないと伝えた」と語った。「全員が健康なら、彼はW杯のメンバーには入らない。私はそのポジションでは別のタイプの選手を選ぶ」

Getty Images

ジョーイ・フェールマン：エールディビジ2024年と2026年の最多アシスト

クーマンがそうしたのは初めてではなかった。2人の間には以前からの経緯がある。クーマンはEURO2024のグループステージ第3戦、オーストリアに2-3で敗れた試合で、0-1の時点ですでに前半35分にフェールマンを途中交代させていた。その後、フェールマンはラウンド16、準々決勝、準決勝では出場機会を得たものの、それ以降は二度と招集されなかった。

「あれは極限の状況だった」と、クーマンは5か月前にオーストリア戦での措置について語っている。「35分で交代させられるのは、選手にとって非常につらいことだと想像できる。だからといって、私は『こういう性格の選手は要らない』と考えているわけではない。性格も関係はするが、何よりもまずスポーツ的な決断だ」と指揮官は強調した。

一方のフェールマンは、昨季終了時についに怒りを爆発させた。そのシーズン、彼はPSVで3年連続3度目のリーグ優勝を果たしていた。フェールマンはアイントホーフェンでの4年間でベストのシーズンを送った。8得点14アシストを記録し、エールディビジでこれを上回る選手はいなかった。2023-24シーズンも、彼の16アシストを超える者はいなかった。さらに昨季は、敵陣最終3分の1でのパス数、成功パス数、決定機につながったパス数でもリーグ最多だった。

De Telegraaf

「本物のキャラクター」を掲げた広告：ジョーイ・フェールマンとロナルド・クーマンの確執

「実際にそうなると思っていたのは、オランダで自分だけだったんじゃないかと思う」と、フェールマンはW杯メンバーから外れたことについてESPNに語った。「ああいう記者会見が何度も開かれて、そのたびに自分の性格が良くないと言われたら、いつかはもううんざりする。誰を呼ぶかは彼の判断だ。でも、問題が自分の性格にあるなんて言わないでほしい。ああいう記者会見には、もう少しうんざりしている。もう彼から電話をもらう必要はない」

この確執の極めつけとなったのは、フェールマンの側だった。オランダの日本戦というW杯初戦の前日、新聞De Telegraafに全面広告が掲載された。そこではフェールマンがジーンズ＆ファッションブランドのG-STARをPRしており、水辺に立って足元にはオレンジ色のボールを置いていた。そこに添えられていたスローガンはこうだ。「本物のキャラクターを持つデニム」

後にフェールマンは、この広告が掲載されるのは3日後だと伝えられていたと話している。それでも彼は、自分の意見をはっきり口にするタイプだ。1か月あまり前には、自身の移籍願望についてこう語っていた。「現時点では大きな動きはない。今のところ実際、ほとんど関心はない。なぜ自分がまだ一度も移籍していないのかを何度も聞かれるのは、いら立たしいこともある。そういうことは、いつか神経をすり減らす。自分の望みは素晴らしい移籍を実現することだが、現状ではそうはならなそうだ」

Getty Images

ジョーイ・フェールマンはFCブレントフォード行き寸前だった

フェールマンは条件として国際大会を戦うクラブを挙げ、さらに「イタリアとスペインは自分に合うと思う。でも残念ながら、あちらのクラブは自分に関心を示していない」と強調した。これは以前からそうだった。ただ昨夏には、FCブレントフォードがイングランドに連れて行こうとしたものの、契約に盛り込まれていた解除条項の期限に間に合わず、アイントホーフェンは断った。冬にはその後、フェールマンは2週間以上にわたってフェネルバフチェと交渉したが、移籍には確信を持てなかった。

だが今回はBVBでは違った。フェールマンは新契約にサインする前から、「素晴らしいクラブ」であり、「何年も待ち望んでいた」 「素晴らしい機会」だと語っていた。では、アイントホーフェンで公式戦198試合に出場し、31得点67アシストを記録した彼について、ヴェストファーレンのクラブはどのようなタイプの選手を手に入れるのだろうか。

隣国ではすでにトニ・クロースと比較されていた選手だ。それはEURO2024の前のことだった。「ジョーイには、オランダの他の誰も持っていない資質があると思う」と、1988年欧州王者のアーノルト・ミューレンは当時、Voetbal Internationalで語っていた。「クロースにできて、フェールマンにできないことが何かあるだろうか。フェールマンはクロースと同じようなパスを出す。クロースのほうが上なのは、経験だけだ」

Getty Images

ジョーイ・フェールマンの強みと弱み

フェールマンのプロフィールは、100％ではないにせよ、ドルトムントの陣容における一つの課題を埋めるものだ。理想を言えば、BVBはフェリックス・ヌメチャの隣に、デュエルの強さと配球力を兼ね備えた本職のアンカー、戦術的に賢いクオーターバック型の選手を必要としていた。フェールマンはそうではない。彼は6番よりも8番寄りの選手だ。

それでも新戦力は、明確にレギュラー定着を狙ってすぐにやって来る。特に、契約が残り1年となり、場合によっては売却される可能性もあるマルセル・ザビツァー、そしてジョーブ・ベリンガムは、今後より一層気を引き締めなければならない。というのも、フェールマンはボルシアの依然として弱点であるビルドアップに、即座に明確な改善の刺激をもたらせるからだ。

フェールマンは何より、卓越したボール保持力とパスの確実性を備えており、それによって前方へとゲームを進められる。視野も広く、中央でプレッシャーを受けても技術で打開できる。まさにこの点はドルトムントにとって非常に良いニュースであり、それによって一列前の攻撃陣が、自分たちの最も力を発揮できるスペースでボールを引き出しやすくなる。

Getty Images

ジョーイ・フェールマンは直近でアイントホーフェンの25のビッグチャンスを創出

フェールマンは、どこか余裕を感じさせるスタイルでサッカーをする。好調時には、そこから自信、落ち着き、技術的な軽やかさ、そして難しいパスにも挑む勇気がにじみ出る。さらに彼はここ数年、エールディビジで最も創造性に富む選手の一人でもあった。優勝した2023-24シーズンには130回のチャンスを創出し、2位より59回も多かった。その前年は93回のチャンスを演出し、その中には25のビッグチャンスも含まれていた。

フェールマンが最も力を発揮するのは、自分の前にスペースがあり、試合を組み立てるための複数の選択肢がある時だ。彼の強みは、より低い位置からその創造性を発揮できる点にある。危険な存在になるために、常にペナルティーエリア周辺に現れる必要はない。この点が彼をかなり特殊なミッドフィルダーにしている。低い位置からゲームを組み立て、整理できるクリエイティブなインサイドハーフだ。

もっとも、フェールマンは特別にダイナミックなプロではない。絶えず広大なスペースをカバーしたり、相手にアグレッシブなプレッシングをかけたり、スピードで穴を埋めたりするタイプではない。ボール奪取に秀でた選手でもなく、おそらく爆発力やフィジカル面で圧倒的なミッドフィルダーになることもないだろう。

IMAGO

ジョーイ・フェールマンはBVBで、ここ最近ほとんど埋まっていなかった役割を担えるかもしれない

最近婚約を祝ったばかりの2児の父であるフェールマンは、それでもドルトムント首脳陣の理想解に非常に近い存在だ。スポーツディレクターのオレ・ブックは、このオランダ人との契約が決まる前に、すでにこう説明していた。「我々のように3バックでプレーするなら、その前にホールディングMFを置くと、試合はかなり重たくなることもある」

おそらく、まさにそこにフェールマンのチャンスがある。オランダでは最近、彼に何が欠けているのかが盛んに語られてきた。だがドルトムントでは、これからは彼が何をもたらすのかが何より重要になる。

そして、彼がもたらすものは実に多い。視野、パスの質、創造性、そして低い位置から試合を操る能力だ。BVBがこれらの強みを正しく生かすことができれば、フェールマンは中盤で、ここ最近ほとんど埋まっていなかった役割を担う可能性がある。

ジョーイ・フェールマン：プロキャリア一覧