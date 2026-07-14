クロースが明かす、トゥヘル体制でベリンガムが覚醒した理由。

元レアル・マドリードのレジェンド、ドイツ代表トニ・クロースは、W杯準々決勝でイングランドがノルウェーに勝った後に起きた論争について、トーマス・トゥヘル監督とジュード・ビリンガムを擁護した。クロースは、この騒動がメディアによって過大に報じられていると強調した。

TikTokに投稿した動画でクロースは「監督以外、何がうまくいかなかったと指摘する権利があるだろうか？わずか2分間もチームのメンタリティを称えていたのに」と語った。

元ドイツ代表はさらにこう付け加えた。 「トゥヘルが『彼らはうまくプレーしなかった』と言ったのは正しい。次はアルゼンチン、その次はスペインかフランスだ。運やメンタリティだけであと2回勝てるわけがない。君たちにはノックアウトステージの試合をどう運営すべきかを知っている監督がいる。彼はクラブサッカーでそれを何度も証明してきた」

試合後、トゥヘル監督は「選手たちのパフォーマンスには満足していない。自分たちで状況を難しくしている」と語り物議を醸した。これに対しベリンガムは「ハーランドやオディガルドらとこの条件下でプレーする難しさを理解していないのではないか」と反論した。

クロースは、レアル・マドリードのスターの反応をこう擁護した。「マイアミの湿度は耐え難い。120分間プレーしたあと、勝ち進んだのに『お前は最悪だった』と言われるのは誰でも苛立つ」。

クロスは「騒ぎは過剰だ。意見の相違はない。選手たちはトゥヘルのスピーチを称賛していた」と結んだ。

一方、ベリンガムはフォロワー4680万人のインスタグラムに「まだ戦っている。次は準決勝だ。信じよう！」と投稿し、アルゼンチン戦への決意を示した。