クロースがベリンガムを擁護：「彼は世界で最も完成度の高い選手の一人だ」

引退したドイツ代表のトニ・クロースは、批判を受ける元チームメイトのイングランド代表ジュード・ベリンガムを擁護し、彼が世界屈指のMFだと強調した。

スペイン紙『マルカ』によると、ベリンガムはここ数か月、怪我で出場機会が減り、 シーズン序盤の肩の手術やその後の筋肉トラブルで試合勘を失い、デビューシーズンに見せた驚異的なパフォーマンスを取り戻せていない。

同紙は「サッカーは『今』のスポーツ」と指摘。このため、ハーフタイムでの交代要求やスタメン適性の疑問、甚至い検証不能な報道まで飛び交った。

クロースは自身のポッドキャストで「ベリンガムは世界で最も完成されたMFの一人」と語った。

クロスはサンティアゴ・ベルナベウのロッカールームで彼と過ごし、その実力を間近で見た。「マドリードでの1年目は狂気だった。私は彼に驚かされた」と語った。

元イングランド代表DFリオ・ファーディナンドも同意見で、母国で広まるイメージは誤解だと指摘した。

周囲がでっち上げの話を広めようとしても、彼はプロとして冷静に立ち振る舞っていると強調した。

2人は、試合の流れを変えられるベリンガムが中盤で唯一無二の価値を持つと口をそろえる。

クロースは「彼には特別な何かがある」と語り、この意見はフェルディナンドを含む全員から賛同を得た。

最後にフェルディナンドは「彼は自らの歴史を刻み、思い出を作り上げる。我々はただ、その展開を見守ればいい」と結んだ。