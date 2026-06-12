クロップ、ワールドカップ開幕を懸念

ドイツ人監督ユルゲン・クロップ氏は、2026年ワールドカップ開幕戦のメキシコ代表と南アフリカ代表のプレーについて「期待された世界レベルの試合ではなかった」と強い不満を示した。

ドイツのMagentaTVで解説を務めた同氏は、リヴァプール、ドルトムント、マインツの元監督として両チームを厳しく批判。特にメキシコの戦術レベルが低かったと指摘した。

DFセサル・モンテスの退場シーンについて「この場面が試合を象徴している。戦術的なプレーは極めて悪く、どちらのチームも高いレベルを見せられなかった」と語った。

さらに、レッドブルサッカー部門責任者は守備の組織力とポジショニングの欠如を問題点として指摘した。

さらに「両チームとも守備で連係が甘かった。ボールに絡む選手と次のカバー選手の間隔が開きすぎ、大きなスペースが生まれた。それを相手に何度も突かれた」と続けた。

クロップはさらに、モンテスの退場がメキシコの戦術的欠陥を露呈したと指摘した。 「11対9でもカウンターを食らったのは、DFラインが下がりすぎたからだ。その隙を南アフリカが生かしきれなかった」

元バイエルンのトーマス・ミュラーも同チャンネルで「メキシコは真のプレッシャーにさらされず、高いレベルでプレーする機会がなかった」と同意した。

ミュラーは「メキシコが全力を出さなかったのは残念だ。前半は高いプレスで2点目を取るチャンスがあったが活かせなかった」と語った。

さらに「メキシコのミスが罰せられなかったのは、南アフリカに弱点を突く力がなかったからだ」と語った。

最後にミュラーは、この開幕戦はワールドカップに期待されるレベルに達しておらず、両チームとも序盤で強い印象を残す機会を逃したと結論付けた。