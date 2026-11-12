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ドイツ代表のテクニカルディレクターを務めるユルゲン・クロップが、ボルシア・ドルトムントおよびドイツ代表の選手であるフェリックス・ヌメチャとの間で交わされた、物議を醸しているゴールパフォーマンスをめぐる対話の詳細を明らかにした。このパフォーマンスは、ある宗教的なキャンペーンや物議を醸している宗派との結びつきを理由に、広範な批判を呼んでいた。

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クロップは木曜日に行われた記者会見で、翌日に予定されているUEFAネーションズリーグのセルビア戦を前に、ネメシャの祝福パフォーマンスをめぐる議論が高まったことを受けて、本人と直接話をしたと明言した。クロップによれば、選手は自身の行為には差別的なメッセージや憎悪を煽る意図は一切なく、今後このパフォーマンスを繰り返すことはないと伝えたという。

リバプールの元指揮官はこう語った。「そうだね、これは議論すべき重要なテーマだった。おそらく少し最初に戻った方がいいだろう。私は先週末のサッカーの試合を見ていて、フェリックスが2点の素晴らしいゴールを決めるのを見た。彼の祝福パフォーマンスも見た。最初は、祝福そのものについても、彼がしたジェスチャーについても、まったく何も考えなかった」

さらに続けた。「その後、議論が始まった。おそらく私がその件について無知だったからか、あるいは別の理由からか、最初は気に留めなかった。だが議論が高まるにつれ、私はこの件の詳細を調べ、明確なイメージを掴もうとし始めた」

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こう続けた。「私にとって、会えばすぐにフェリックスと話をしたいということは明白だった。それが最も重要なことだと考えているからだ。私はフェリックス・ネメシャを数か月前から知っているが、彼は非常に友好的な青年で、温かく開放的で、私たちと一緒にいるときはいつもポジティブなエネルギーを放っている、と言える」

クロップは、彼の祝福パフォーマンスが引き起こした批判や解釈を選手本人に突きつけたと説明し、こう述べた。「私は彼にこう言った。『これが状況で、これがそれをめぐる議論だ。では、どうしようか。人々は、私が何を言うべきかと私に尋ねているんだ』」

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さらに続けた。「おそらく君たちが彼に突きつけたであろうあらゆること、そして一部の人々が考えるかもしれないことを、私は彼に突きつけた。はっきりさせておくが、私はそういう人間ではない。しかし、その件をそのように見ている者もいる」

クロップはネメシャの返答をこう伝えた。「彼は私に、その件とはまったく関係がなく、自分はすべての人を愛しており、誰に対しても差別はしないと言った」

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ドイツ代表の指揮官は、この返答によって自分にとって問題の最も重要な側面は決着したと指摘し、その後、話題は祝福パフォーマンスそのものへと移ったとした。そして、そのパフォーマンスがサポーターの間で引き起こした解釈を踏まえ、それにどう対処するかを選手に尋ねたと説明した。

クロップは、ネメシャがこの祝福パフォーマンスを繰り返すことはないと答えたと述べ、こう付け加えた。「だからこそ、彼は二度とこのやり方で祝福することはない」

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さらに、選手が本人の意図する個人的な意味以外に、何か別のメッセージを伝えようとしていたわけではないと強調し、こう説明した。「彼のメッセージは、王冠を主イエス・キリストの足元に捧げるということだ。彼にとってはそれがすべてであり、祝福パフォーマンスの背後にそれ以上のメッセージや隠された含意は一切ない。私にとっては、それで十分だった」

何が起きたのか？

この問題は、先週土曜日にブンデスリーガで行われたボルシア・ドルトムント対エルファースベルクの試合にさかのぼる。この試合でネメシャは、2本の遠距離シュートから素晴らしいゴールを2点決め、チームの2対1の勝利に大きく貢献した。

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しかし、彼は再びその祝福パフォーマンスで議論を呼んだ。それは、頭から外す架空の王冠を示し、それをひざまずきながら地面に置くというものだった。

この祝福パフォーマンスは、「Ballers in God」として知られる福音派の宗教ネットワークに属する「The King's Return（王の帰還）」という名のキャンペーンと結びついている。このネットワークには多くのキリスト教徒のサッカー選手が参加しており、キリスト教信仰を表現し、そのメッセージをアスリートの間に広めることを目的としている。

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しかし、このキャンペーンとネットワークは、ドイツ放送協会（ARD）が行った調査によれば、人種差別や中絶に関して両者に帰せられる立場をめぐって批判を浴びた。これを受け、ボルシア・ドルトムントの公式サポーターグループはこの祝福パフォーマンスを批判し、信仰が排除や差別の正当化の理由になってはならず、クラブはすべての人にとっての場であり続けるべきだと強調した。