ドイツ代表監督のユルゲン・クロップは、木曜に予定されているオランダ戦を前に、招集メンバーから外す選手が誰かを明かすことを拒否した。この試合は、UEFAネーションズリーグの開幕節として、アムステルダムのヨハン・クライフ・アレナで行われる。

ドイツ代表の招集メンバーは24人で構成されており、試合前に23人へと絞らなければならない。これについてクロップは水曜、試合前の記者会見でこう語った。「誰を外すかはもう分かっている。しかし夜のうちに何が起こるか分からないので、明日発表する。すでに（外す）選手とは話をしていて、その選手は次回のメンバーに入るだろう」

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クロップは、明日誰が右サイドバックでプレーするのかという質問に対し、記者にこう返した。「それが分からなかったら、あなたは今夜眠れるのですか？ シャビ（オランダの監督）は先発メンバーを発表したのですか？ もし発表したのなら、私もそれを手に入れたいものだ。そうすれば、私たちのメンバーについても話せる。もう少し待とうじゃないか」

ドイツ国民にタイトル獲得を約束できるかについて、リヴァプールとボルシア・ドルトムントの前監督はこう語った。「私は何も約束しない。約束できるのは、必ず挑戦するということだ。他国よりも自分たちの質が劣っているという印象がある。物事がうまくいかないときには、細かく見つめ直し、変化を起こそうとするものだ。それが今、私たちが取り組んでいることだ」

さらにこう続けた。「私たちは、勝利への好機を得られる程度にまで、すべての試合に関与していたい。プレースタイルを少し調整し、いくつかの変更を加えながら、より速くなる必要がある。すでにそれに着手した。明日何が起こるか見てみよう。そしてそれが見られることを願っている」

ドイツとオランダの対決

ドイツとオランダの歴史的なライバル関係について、クロップは語った。「これは私にとって何の意味も持たない。というのも、私はこのライバル関係をこれまで感じたことがないからだ。ルディ・フェラーに聞いたほうがいいだろう。彼はそれを実際に直接体験してきた人物だからだ」

そしてこう続けた。「この試合が何を意味するかは分かっているし、明日の雰囲気は張り詰めたものになるだろう。相手が非常に強く、途方もない才能と、何人かの卓越したサッカー選手を擁しているため、選手たちにとっては難しい試合になるだろう。オランダ代表が抱える大物選手の数は、まさに常軌を逸している」

クロップはさらに加えた。「もし少しでもチャンスを得たいのなら、この試合を本物の『ダービー』として臨まなければならない。私たちにとって、これは何かの始まりだ。良いスタートを切りたい。試合を取り巻くすべてのことは、二次的な役割を果たすにすぎない」

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