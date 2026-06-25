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Inside Brazil's Main Training Camp for FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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クロップ、アフリカ系への人種差別問題で「ドイツの罠」を回避。

ユルゲン・クロップ
T. Schweinsteiger
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ドイツ 対 コートジボワール
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リヴァプールの元監督がメディアのインタビューを終える

ドイツの著名な監督ユルゲン・クロップ氏は、米国開催中の2026年ワールドカップ取材中、シュヴァインシュタイガー氏の発言が人種差別的だと指摘された件について質問を受け、メディアインタビューを打ち切った。

ドイツのテレビ局で解説を務めるシュヴァインシュタイガーは、ドイツがコートジボワールを2-1で下した試合後、コートジボワールのプレースタイルを「やや野蛮なアフリカのサッカー」と表現し、国内で批判を呼んだ。

大会を「マグネタ・スポーツ」アドバイザーとして取材中のクロップは、国際メディアのインタビューに応じていた。しかし同ネットワーク同僚シュヴァインシュタイガーの発言について問われると、態度が一変。

フット・メルカート」が配信した動画で、元リヴァプールの監督は即座に質問を遮り、論争への巻き込みを拒否。「今さらこの話題を続けたいのか？ いや、この質問には絶対に答えない」と語った。

さらに「この話題が好きなのは分かる。だが全員を満足させるのが私の仕事ではない。これは深刻な問題で、何と言ったらいいか分からない。アフリカ人にとっては状況が異なる」と語った。

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そして「誰も聞いてこないと思っていたが、君は絶好のタイミングで来たな。皮肉なことに、君はドイツ人だ。本当に驚いた」と微笑み、インタビューを締めくくった。

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