クロップ監督、守備陣の人選に苦慮！右サイドバックの選択肢が限られる中、イェルチの起用を試す

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ドイツ代表のユルゲン・クロップ監督が、今後のネーションズリーグの試合に向けた守備戦略を明かし、フィリップ・トロイに加えた右サイドバックの選手層についても言及した。若手のフィン・イェルチュを同ポジションで試す考えを示す一方、センターバックのマリック・チャウ、ニコ・シュロッターベック、ヨナタン・ターへの信頼を強調した。

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クロップ監督、フィリップ・トロイに続く右サイドバックの選手層に言及

ドイツ代表のユルゲン・クロップ監督は、右サイドバックの選手層に限りがあることを認め、次の代表活動期間に向けた対応策を説明した。フィリップ・トロイが好パフォーマンスを見せたことを受け、十分な選択肢を確保するため、戦術的な変化を模索している。

RBライプツィヒのリドル・バクとベンヤミン・ヘンリヒスは引き続き重要な選択肢で、ヘンリヒスはコンディションを取り戻しつつある。

一方、クロップ監督は、複数のポジションをこなせる若手フィン・イェルチュを起用する興味深い戦術的試みを明かした。

イェルチュの起用で戦術的な柔軟性を確保へ

「まず、このポジションには選べる選手が40人もいないことが分かる。だからこそ、ピポ［トロイ］は合宿で素晴らしかった」とクロップ監督は説明した。「ライプツィヒにはリドル・バクとベニー・ヘンリヒスの2人がいる。ベニーは復帰し、状態も非常に良さそうだ」

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「それに加えて、見てみたいのがフィン・イェルチュだ。フィンは我々の合宿で信じられないほど良い印象を残した。非常に優れたサッカー選手で、ダイナミックで頭もいい」

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「我々は単純に、彼を右サイドバックでも見てみたい。3-2や3-1など、ビルドアップには異なる形があるからだ」とクロップ監督は付け加えた。

チャウとシュロッターベックのコンビを信頼、ターの出場負荷も管理

センターバックについて、クロップ監督はマリック・チャウとニコ・シュロッターベックへの全面的な信頼を改めて示し、バイエルン・ミュンヘンでのヨナタン・ターの出場負荷の管理について説明した。

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「ニコ・シュロッターベックは残念ながら最初の合宿で負傷したが、マリック・チャウは信じられないほど良いプレーをした。マリックはクラブで3試合連続の出場はしていない。それでも我々の下で非常に良いプレーをしたので、彼には加わってほしい」とクロップ監督は語った。

ターについては「バイエルンではヨナタン・ターの出場負荷が管理されている。彼らが置かれている過密な時期には、ローテーションが必要だ。ヨナタンはトップクラスのセンターバックなので、ローテーションがあっても、彼を招集しないことは一度も考えなかった」と明確にした。

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セルビア戦とオランダ戦に向けた堅固な土台

ドイツの守備陣は、ベオグラードでのセルビア戦とホームでのオランダ戦という、性質の異なる2つの試練に臨む。

クロップ監督がイェルチュのような複数のポジションをこなせる選手を実績ある主力とともに起用する中、ビルドアップにおける戦術的な柔軟性が試されることになる。

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チームは月曜日にヘルツォーゲンアウラハに集まり、金曜日のキックオフに向けて守備の形を詰める。