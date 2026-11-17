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ドイツ代表のユルゲン・クロップ監督は、代表でフロリアン・ヴィルツを間近で指導し、衝撃を受けたと明かした。1億1600万ポンドでリヴァプールに加入したヴィルツは安定した活躍を見せられていないが、代表での好調ぶりはかつてリヴァプールを率いたクロップ監督に強い印象を与えた。

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アンフィールドでの苦戦を経て、代表で輝くヴィルツ

ヴィルツは火曜夜、 ドイツ代表がオランダ代表に5-0で快勝した試合 で2得点を挙げ、実力を示した。ワールドカップを4度制したドイツ代表にとってネーションズリーグのグループ最終戦となったこの試合でも、好調を維持した。

ヴィルツは代表での直近4試合で4得点を記録。夏のワールドカップで記録した3アシストに続く数字だ。ユルゲン・クロップ監督の下で、中心的な役割を担っている。

代表での好調ぶりは、昨夏に1億1600万ポンドでリヴァプールへ移籍して以降の苦戦とは対照的だ。今季は公式戦15試合に出場し、2得点5アシストにとどまっている。

クロップ監督、「並外れた」ヴィルツの運動量を称賛

ヴィルツの加入前にアンフィールドを去ったクロップ監督は、ドイツ代表監督に就任するまで、ヴィルツを間近で指導したことがなかった。試合後、ヴィルツの姿勢に感銘を受けた理由を語った。

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「彼のことはテレビでしか知らなかった」とクロップ監督は話した。「初めてピッチ上で彼を見たときは衝撃を受けた。並外れたサッカー選手だ」

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さらに、ヴィルツに適した役割を見つけたことで、疲れを知らないプレスを引き出せたと説明した。「フロにふさわしいポジションも見つかった。彼が積極的に声を出すことも助けになっている。彼はプレスの先頭に立つ選手で、疲れることなく2人の選手にプレスをかけられる」

キャラガー氏、苦戦するヴィルツを起用から外すようイラオラ監督に要求

リヴァプールでは、夏にアンドニ・イラオラ監督が就任して以来、ヴィルツはプレミアリーグの全試合で先発している。しかし、得点やアシストにつながる貢献が乏しいことから、元リヴァプールDFのジェイミー・キャラガー氏はイラオラ監督に対し、 ヴィルツを批判の矢面から外すよう 求めた。

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「彼は守備面で何ももたらしていないし、攻撃面でも同じだ」とキャラガー氏は語った。「誰かに彼を寄ってたかって批判したり、責めたりしてほしいわけではない。ただ、もっと貢献が必要で、これ以上待てないと言うのは妥当だと思う」

「リーグ優勝や欧州制覇を目指すリヴァプールには力不足と見なされながらも、このポジションで確かな貢献をした選手たちを振り返ってみた。ニッキー・バーンビー、ヴラディミール・シュミツェル、ヨッシ・ベナユン、マキシ・ロドリゲス、ヤリ・リトマネン、フィリペ・コウチーニョ、スティーヴン・ジェラード、スティーヴ・マクマナマンといった選手たちだ。彼らは今の彼よりも多くのものをチームにもたらした。もう待てない段階に来ていると思う。得点とアシストを増やし、運動量、高さ、力強さを加えるために、中盤のバランスを組み直さなければならないと思う」

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プレミアリーグ再開を前に高まるプレッシャー

クラブでの試合が再開すれば、ヴィルツは代表での好調をプレミアリーグでも発揮しなければならない。クロップ監督は、ヴィルツに合わせた役割がプレスと攻撃面での成果を最大限に引き出せることを示した。

イラオラ監督が1億1600万ポンドで加入したヴィルツを引き続き信頼するのか、それともリヴァプールの中盤のバランスを組み直すべきだというキャラガー氏の訴えに耳を傾けるのか。その判断が、アンフィールドでのヴィルツの今後を左右する。