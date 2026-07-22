クロップ監督率いるドイツ代表にオランダ人スタッフが加わった。

ドイツサッカー連盟（DFB）は、次期代表監督候補のユルゲン・クロップ氏を軸にコーチングスタッフを編成中だ。Sky SportとBILDによると、DFBは現在4人の候補者と本格的に協議している。

スヴェン・ベンダー氏との交渉は最終段階。彼は現役時代にドルトムントでクロップの下でプレーし、昨季は4部のSpVggウンターハヒングを率いた。

ピーター・クラヴィッツもクロップの下に戻る見込みで、ドルトムント、マインツ、リヴァプールで共に働いた経験がある。マインツではチーフスカウト、その後ではアシスタントコーチを務めた。

さらに、ペピン・ラインダースも候補に挙がっている。オランダ人の彼は、クロップが率いたリヴァプールで成功を収めたスタッフの一員だった。

昨季はグアルディオラ体制で働き、来夏も続投する予定だったが、グアルディオラの退任に伴い自身も退任。現在はドイツ代表での新役割へ向け調整中と伝えられる。

さらにスカイ・スポーツは、ペル・メルテザッカーにスポーツ担当マネージング・ディレクター就任が打診されたと伝えている。アンドレアス・レッティグが年末に退任するため、後任となる可能性がある。

現時点ではクロップの就任は正式発表されていない。ファブリツィオ・ロマーノやフロリアン・プレッテンベルクなどのジャーナリストは、クロップが2030年半ばまでの契約を結ぶと伝えている。これにより彼は2028年の欧州選手権と2030年のワールドカップでドイツ代表を率いる見込みだ。