クロップ監督は自身に関する虚偽の報道をすべて否定し、「日曜日に話す」と述べた。

リバプールの元監督でドイツ代表監督候補のユルゲン・クロップ氏はインスタグラムの動画で、 イングランド代表のW杯準決勝敗退や、トーマス・トゥヘル監督の戦術を批判したとされる投稿を否定した。

クロップ氏は動画で「今日、私がイングランドの試合やトゥヘル、戦術について語ったという投稿を多数見かけたが、すべて完全な事実無根だ」と語った。

さらに「ここ3〜5日は誰とも話していない。次に公に話すのは日曜のW杯決勝で、ドイツのマジェンタTVの解説をする時だ」と述べ、自身の発言がいつになるかを明言した。

フォロワーには「情報は鵜呑みにするな。今回流れた情報は完全に誤りだ」と強く呼びかけた。

この否定は、イングランド代表が準決勝でアルゼンチンに1-2で敗れた後に広がった偽の発言を受けてのものだ。試合では、イングランドのトーマス・トゥヘル監督が1点リード後も守備的戦術を続けたことで批判されていた。 しかしアルゼンチンは終盤に2得点を奪い決勝進出した。

クロップは英阿戦の解説陣に名を連ねておらず、投稿が主張するコメントをする機会はなかった。

クロップはリヴァプールでチャンピオンズリーグやプレミアリーグ制覇を達成し、近い将来ドイツ代表監督就任へ準備を進めている。