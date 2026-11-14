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ユルゲン・クロップ監督は、ネーションズリーグでセルビアに3-1で快勝した後、ドイツ代表の選手たちに、欧州の強豪として高まりつつある自分たちの地位を受け入れるよう呼びかけた。元リヴァプール監督は、準々決勝進出に一歩近づいたチームの戦術的な規律とプレー強度を絶賛した。

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クロップ、圧倒的な試合内容を振り返る

ドイツは木曜夜、アウェーでセルビアを3:1で下し、ネーションズリーグ準々決勝進出へ大きく前進した。圧倒的な試合内容を振り返ったクロップは、チームが自身の指揮下で成長を続ける中、選手たちは自分たちの可能性を認識し始めなければならないと強調した。この結果、ドイツはグループ内で有利な立場に立ち、焦点はベルリンでの重要な最終戦へと移った。

クロップはスカイ・ドイツにこう語った。「チームは本当に、本当に素晴らしい試合をした。私たちは自分たちが本当に優れていて、本当に良いプレーができるということに慣れなければならないと思う。それを正しく評価するためにもね。もちろん、今日はもっと得点できたかもしれない。でも、選手たちには先ほど『今のところ、それはあまり気にしていない』と伝えた。『私たちはプロセスを始め、成長を始めている』と言いながら、少し様子を見るたびに『もうもっと先に進んでいなければならない』と期待することはできないからだ。周囲に対してだけでなく、私たち自身にとってもそうだ」

敵地セルビアでの試合支配を称賛

クロップは、緊張が高まる敵地の環境を無事に乗り切ったチームを高く評価し、選手たちの落ち着きを強調した。不調にあるセルビアとの、難しい試合となることで知られる一戦だったが、ドイツの指揮官は、チームが痛手となる負傷者を出さず、開始から終了まで試合のテンポを支配したことを喜んだ。

「今日は多くの場面で際立って良かった。セルビアにとっては非常に難しかったはずだ。彼らが決して最高の状態にないのは確かだが、それでもこういう試合では自ら痛い目を見ることがある。私たちはそうならなかった。素晴らしい場面が数多くあった。ボールを持った時には打開策があり、試合を支配した。ボールを失った直後のプレスも際立っていた。強度も最高だった。だから、私からすれば本当に、本当に良い試合だった」とクロップは付け加えた。

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相手の積極性でドイツのリズムが乱れる

クロップは、後半の動きが鈍く、チームがハーフタイム後にリズムを失ったことを認め、相手がはるかに積極的になって出てきたと指摘した。選手たちは前半の勢いを維持しようとしたが、戦い方を大きく変えざるを得なかった相手に対し、同じやり方を続けるだけでは難しかったと、元リヴァプール監督は認めた。一方、試合の展開が大きく変わる前に、相手の一時的な反攻を冷静に抑えたブラヤン・グルダをすぐさま称賛した。

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「相手は出てきて、より積極的になった。私たちにはリズムがなかった。もちろん、リズムを保とうとしているのは分かったが、それまで通りに続けようとするだけでは、ハーフタイムを挟んだことが助けにはならない。相手はすべてを変えなければならなかった。そちらのほうが簡単な仕事だ。ただ、ブラヤンがその一時的な勢いを冷静に抑えてくれた。その後、レッドカードが出た。少し難しくなったが、負傷者を出さずに切り抜けられてうれしい。いい夜だった」と明かした。

ベルリンでの「決勝戦」を見据える

グループで勝ち点8を獲得したドイツは、ベルリンでのオランダとの重要な一戦を前に、次のラウンドへの進出に向けて有利な立場にある。チームはこの一戦を「決勝戦」と捉えており、勝てば次のラウンドへの進出が決まる。クロップは、代表チームが着実に成長し、再び侮れない存在になったことをサッカー界に示す重要性を強調した。

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「私たちは今日、いるべきところにいる。まずは、外の世界に私たちがプレーできることを見せるのが課題だ。ベルリンでのこの決勝戦に進みたかったし、それを今、実現した。私たちは外の世界の皆さんに示すためにここにいる。ドイツサッカーは順調で、しっかりとした体制の下にあり、良い選手がそろい、私たちはさらに力を入れている。そして試合は何度もやってくる。私たちが学び、共に成長してきたことを示したいし、今日の試合には間違いなくそれが表れていた。ただ、それが試合でも目に見えるかどうかは、事前には決して分からない」とクロップは締めくくった。