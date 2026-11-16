共有 GOALをGoogleでフォロー

オランダ代表FWコーディ・ガクポとシャビ・エルナンデス監督が、ユルゲン・クロップ監督率いるドイツ代表と対戦する際の戦術的な機微を説明した。ガクポは、UEFAネーションズリーグでの対戦を前に、絶え間ないゲーゲンプレスとシャビ監督の緻密なポゼッション重視の戦術との違いを強調した。

広告

ベルリンで戦術的な駆け引きへ

オランダがユルゲン・クロップ監督率いるドイツとの重要なUEFAネーションズリーグの一戦に臨むにあたり、両指揮官の対照的な戦術に注目が集まっている。シャビ・エルナンデス監督はオランダ代表にポゼッション重視の哲学を浸透させ、ギリシャを7-0で圧倒した後には広く称賛を集めた。

しかし、クロップ監督率いるチームとの対戦では、フィジカル面でも戦術面でもまったく異なる挑戦が待ち受ける。

両チームとも、攻守の切り替わりに生まれるスペースを活用しながら、それぞれの戦術をピッチ上で実践しようとしている。

ガクポ、クロップとシャビの哲学を比較

クロップ監督とシャビ監督の指導スタイルの違いを問われたコーディ・ガクポは、それぞれの指揮官の根幹にある異なる原則を挙げた一方、最終的な目標は共通していると指摘した。

広告 広告

「ユルゲン・クロップといえばゲーゲンプレスだと思う。それが彼の哲学の骨格だ。強度は非常に高い。ボールを失ったら、できるだけ早く奪い返し、そこから相手ゴールへ一気に向かう必要がある」。ガクポはリヴァプール時代の恩師についてそう語った。

Related Topics

次の試合 GER UEFAネーションズリーグ リーグA 14:45 NED 視聴する

「一方、僕たちの監督であるシャビは、よりポゼッションプレーに重点を置いた試合の捉え方をしている」

ガクポはさらに、「共通しているのは、ボールを奪い返せたとき、どちらの監督もできるだけ早く相手ゴールへ向かうことを同じように求める点だ。そのときにはスペースが空いているからね」と付け加えた。

広告

クロップのプレスに対し、シャビはスペースを狙う

シャビ監督は自身の戦術について詳しく説明し、組織された守備を崩すには空いたスペースを突くことが極めて重要だと強調した。また、積極的にプレスをかけるドイツを相手にするには、プレーの正確さが求められると指摘した。

「特に相手が守備を低い位置に固めている場合、守備ラインを動かすために、ウイング、攻撃的MF、9番の選手がスペースを突くことが非常に重要だ」とシャビは述べた。

広告

「明日は少し違うかもしれない。ドイツは常にプレスをかけるチームで、それがクロップの特徴的なスタイルだからだ。選手たちが適切なタイミングでスペースを突き、正確なパスを出せるかを見るのは非常に興味深い」

左サイドでガクポの多才さを最大限に生かす

シャビ監督は、リヴァプールのFWであるガクポの特性を最大限に生かすための起用法にも言及し、その献身的な運動量と戦術理解力を称賛した。

広告

「彼はセンターフォワードやセカンドストライカーとしても違いを生み出せるトッププレーヤーだ。ただ、我々に最大の利点をもたらすのは左サイドでの起用だ」とシャビは語った。

「相手DFにプレスをかけ、繰り返し攻撃のために走り込み、正確なパスを出し、チームのために働くのに適した特性を持っている」