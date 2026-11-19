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バルセロナのウインガー、カリム・アデイェミはインターナショナルブレイクを利用し、今後のスタメン定着へ向けてアピールを強めた。シウタット・エスポルティーバ・ジョアン・ガンペールで精力的にトレーニングを続け、ハンジ・フリックもその心身両面のコンディションの向上に気付き始めている。次戦のビジャレアル戦で、重要なチャンスを得る可能性がある。

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国内外の公式戦が中断していた期間、バルセロナのコーチングスタッフにとってはポジティブな兆候がいくつも見られた。中でも目を引いたのがトレーニングでのアデイェミのパフォーマンスだ。高い強度を維持することを心掛け、試合のない期間を利用してレベルアップを図り、可能な限り最高のコンディションを取り戻そうとする強い意欲を示していたと、カタルーニャ紙『スポルト』が伝えている。

バルセロナは昨夏の移籍市場で、このドイツ人ウインガーをボルシア・ドルトムントから固定額2200万ユーロに加え、出来高500万ユーロで獲得した。スポーツ部門はこの取引を攻撃陣の選択肢を増やす好機と捉えていた。特に、選手が持つポテンシャルを考えれば、移籍金は決して高くなかったからだ。

カタルーニャのクラブでのデビュー以来、アデイェミはポジティブな材料を数多く示してきた。途中出場でも先発のチャンスを得た際でも違いを生み出せることを証明し、圧倒的なスピードとフィジカルの強さ、そしてオープンスペースで相手守備を切り裂く能力を生かして、ゴールとアシストで貢献している。

好スタートを切ったとはいえ、バルセロナ首脳陣は同選手のパフォーマンスにまだ波があることを認識している。これはマーカス・ラッシュフォードのように似た攻撃的特徴を持つ選手にも見られた問題だ。そのため、とりわけ今季の過密日程と試合数の多さを踏まえ、コーチングスタッフは全試合で同じ高いレベルを発揮することまでは期待していない。

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集中力と安定感の維持は、ハンジ・フリックがこのドイツ人ウインガーと取り組んでいる最重要課題の一つだ。指揮官は、アデイェミがすでに優れたパフォーマンスを発揮するための技術的・身体的な資質を備えていると見ている。ただし、その能力をより安定して発揮し、一部の時間帯だけでなく試合を通して規律と闘争心を保つ必要があると考えている。

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インターナショナルブレイク中、 ユルゲン・クロップが今回は招集を見送ったことで、ドイツ代表メンバーから外れて失望を味わったにもかかわらず 、アデイェミの向上心はさらに後押しされた。前回のインターナショナルブレイクでは代表の構想に入っていただけに、この決定は若きウインガーにとって驚きだった。彼は代表での出場を重ね、母国代表での地位を守りたいと願っていたからだ。

しかし、アデイェミはこの落選に動揺するのではなく、さらに努力するための追加のモチベーションとして受け止めた。シウタット・エスポルティーバ・ジョアン・ガンペールでのトレーニングに集中し、良好なメンタル状態と、身体面・技術面のコンディションを高めようとする明確な意欲を見せた。ドイツ代表での地位を取り戻し、今年を最高の形で締めくくることが目標だ。

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バルセロナ内部の見立てでは、直近のトレーニングで好調ぶりを示したアデイェミが、次の日曜日に行われるビジャレアル戦で先発出場する可能性は高いという。ただし、フリックはまだ最終的な決断を下していない。このドイツ人指揮官は、起用するメンバーを決める前に試合の前日、あるいは2日前まで待つことを好んでいる。

一部のチームメイトの状況も、このドイツ人ウインガーにとって追い風となっている。代表活動に参加した複数のアタッカーが疲労を抱えているためだ。アンソニー・ゴードンはイングランド代表としてスペイン代表との激しい一戦を終えて帰還し、ラミン・ヤマルもインターナショナルブレイク前にフィジカル面の問題を抱えていながら同じ試合に出場した。

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また、ハフィーニャは代表活動で長距離移動を強いられた。しかも出場したのは1試合のみで、2試合目は退場による出場停止で欠場している。そのためコーチングスタッフは、ビジャレアル戦に臨めるメンバーを選ぶ前に、各選手のコンディションを見極める必要がある。過密日程の時期を迎えるバルセロナにとって、選手間で負担を分散させることは欠かせない。

ビジャレアルの戦い方も、アデイェミが持ち味を発揮する追加のチャンスとなる。同チームは常に守備的に引いて構えるわけではなく、攻撃的に主導権を握り、自分たちのスタイルを押し付けることを好む。そのためディフェンスラインの背後にスペースが生まれやすく、このドイツ人ウインガーは圧倒的なスピード、スペースへの抜け出し、そして守備から攻撃への素早い切り替えを生かしてそこを突くことができる。

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とはいえ、フリックの計算はビジャレアル戦だけにとどまらない。バルセロナは国内リーグの一戦から3日後に、サバハとの欧州カップ戦を控えている。そのため指揮官は、できるだけ多くのアタッカーを万全の状態に保つ必要がある時期に、どの選手も疲労や負傷に見舞われないよう、FWとウインガーの出場時間の配分に慎重を期さなければならない。

ドイツ代表からの落選と、バルセロナでの地位を取り戻したいという思いの狭間で、アデイェミはインターナショナルブレイクを前向きに活用し、先発の座を争う準備ができていることをフリックにはっきりと示したようだ。ビジャレアル戦は、このドイツ人選手にとって、より大きな役割を担うにふさわしいことを証明し、トレーニングでの努力をピッチ上での確かな影響力へと変える重要な機会となる。