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クロップのドイツ代表就任は署名待ち。幹部がニューヨークで急きょ交渉。

ドイツ
移籍情報

数時間前、ニューヨークでユルゲン・クロップ氏とドイツサッカー連盟が初の公式会談を行った。連盟のベルント・ノイエンドルフ会長とハンス・ヨアヒム・ヴァツケ副会長は前日夕方に米国入りし、空港近くのホテルでクロップ氏と代理人のマルク・コジッケ氏と会談した。


契約期間は2030年まで。クロップは、W杯16強でパラグアイにPK戦で敗れ先週辞任したナーゲルスマン監督の後任として、すでに新任を承諾している。現在ドイツテレコム「Magenta TV」の解説者として米国に滞在中で、決勝まで現地に残る予定だ。



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