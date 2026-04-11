クロップとレアル・マドリードが基本合意、ハランドが移籍候補の筆頭に。

レアル・マドリード内部では、アルヴァロ・アルビオラ監督の去就に関する憶測が拡大している。チャンピオンズリーグで敗退すれば、タイトルlessシーズンがまた一つ増えるためだ。

クラブに近い「ディフェンサ・セントラル」は、幹部が後任を探し始め、来季の監督候補にユルゲン・クロップ氏が浮上したと伝えている。

スペイン人ジャーナリストのアンヘル・トルケマダ氏によると、クラブ内影響力のあるアンセ・ルグラリ氏とクロップは、一定の技術・運営条件を満たした場合、来季指揮を執る「暫定合意」に達しているという。

要求には、センターバック2人とトップクラスのMF補強、さらにハーランドの獲得が含まれる。

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クロップはリバプール退任後に休養を希望していたが、移籍決定や技術体制を含む広範な権限を要求。これはドルトムントとリバプールで成功を収めた際のスタイルだ。

側近らは、業務の全権がなければレアル・マドリードでも拒否すると語る。

一方、多くのファンはクロップ招聘を歓迎する。彼のハイプレスと厳格な戦術は、チームに規律と闘志を取り戻すと期待されている。

移籍市場ではこれまでキリアン・エムバペの獲得に注力してきたが、エルリング・ハーランドも再び候補に浮上している。

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ヴィニシウスとムバッペが在籍する現状では戦術面でも財政面でも難しいが、どちらかが退団すれば実現の可能性が出てくる。

一方、フェニシオスの契約更新交渉は継続中で、ムバペの加入と高年俸が影響し、高額要求があると報じられている。

一方、ムバッペの契約は2030年まであるものの、成績不振でクラブ内には緊張感が漂っており、あらゆる可能性が取り沙汰されている。

現時点で主要メディアはトルケマダの報道を裏付けていない。それでもクロップ監督就任の噂が広がることは、現状への不安と世界屈指の指揮官による新プロジェクトへの期待を示している。

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