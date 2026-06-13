クロップがFIFAに激怒：「サッカーは『エアコンの効いたオフィス』の人質になってしまった」

前リヴァプール監督ユルゲン・クロップ氏は、国際サッカー連盟（FIFA）を痛烈に批判した。北米開催の2026年ワールドカップを「広告主の人質」とし、試合の流れを止める水分補給のための中断を「広告の壁」と非難した。 その原因は、試合の流れを遮る「広告のダム」と呼ばれる強制的な水分補給のための中断だ。

ドイツのZDFによると、クロップは新ルールが選手のためではなく広告のために利用されていると批判を強めた。

クロップは「サッカーは冷房の効いたオフィスにこもる役人の人質だ」と語り、広告を「選手を守る盾であり、悪と戦う剣であり、スポンサーのための黄金の檻だ」と批判した。

「ワールドカップは誰のためなのか。ファンか。選手か。広告主か」と問いかけ、商業利益がスポーツや人間性を上回っていると批判した。

クロップは「ワールドカップは川のように流れるべきだ。なのに途中でダムを築き、広告を流している」と例えを使い、CMで試合のリズムが止まることを批判した。

クロップの批判は、2026年W杯で導入される高温対策の強制休憩を巡るFIFAへの批判が高まる中で出された。この措置は、コマーシャルを増やしスポンサーの収益を伸ばす手段だと見る声が多数だ。