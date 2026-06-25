クロップが再びレアル・マドリードについて語り、ワールドカップの優勝候補を挙げた。

リヴァプールの元監督ユルゲン・クロップ氏は、レアル・マドリードの監督候補に名前が挙がっていることについて質問を拒否した。

欧州サッカー界で10年にわたり注目されてきたドイツ人監督は、現在米国開催の2026年W杯解説を務めており、イタリア紙『ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』のインタビューで同件を問われると、独特の答え方をした。

質問は明確だった。「スペインのクラブは選択肢だったか？」。だがクロップは笑って詳細を避け、こう言った。

彼は笑いながら「今答えたら、これまで言ったことが全部消える」と冗談交じりに語った。

そして「ジョゼ・モウリーニョがいる。それで十分だ。コメントは控える」と短く言い切った。

一方、カルロ・アンチェロッティがブラジル代表を率いた経験については明確に語った。

組織力が求められるチームには最適だとし、迷わず称賛した。

クロップは「もし私がブラジル人で、代表監督を誰にするかと聞かれたら、迷わず『カルロ』と答える」と語った。

アンチェロッティの影響力はブラジルにとって決定的だとし、「計り知れない可能性」を引き出す人物が必要だと語った。

リヴァプール元監督は「ブラジルには戦術的規律が少し足りない。それを改善できるのはアンチェロッティだけだ。彼は素晴らしい。ブラジル人は幸運だ」と説明した。

また、彼は今回のワールドカップのレベルの高さに驚き、試合展開がオープンになっていると指摘。小国チームが大胆にプレーする一方、強豪国は序盤から支配を強める必要があるという。

各チームが主張し、攻め、得点を狙うオープンな展開が目立つと指摘した。それでもクロップは、以前から訴える試合数の多さへの不満を繰り返した。

「トップ選手にとって試合数は多すぎる」とも語った。

一方で、キュラソーやカーボベルデ、ハイチなどがW杯で戦う姿は「素晴らしい」としながらも、自身にとっては理想的な形式ではないとも語った。

大会で物議を醸している「水分補給タイム」については、過酷な状況下での有用性を認めつつ、その長さには疑問を呈した。

スポーツ面ではドイツが優勝候補としながらも、ノルウェーや日本の成長にも注目している。

最も物議を醸したのは、レアル・マドリードの控え選手について問われた場面だ。クロップは笑いながら視線を外し、答えを避けた。