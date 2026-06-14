リヴァプールの元監督ユルゲン・クロップは、ドイツのテレビ局「マグンタTV」の解説者として出演した際の発言で物議を醸し、ドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンに直接謝罪した。

クロップは番組で「幸いなことに、今のところ代表メンバーを決めるのはユリアンだ」と発言し、 と繰り返し、代表監督の座を狙うかのような印象を与えた。批判を受け、クロップは「軽率な発言だった」と謝罪した。

ドイツのテレビ局「マグネタTV」によると、スタジオでは即座に反応があり、同局解説者のバイエルン・ミュンヘンレジェンド、トーマス・ミュラーは皮肉を込めて「クロップ、今は6月だぞ…」とコメントした。 お前はもう9月だぞ！」と皮肉った。クロップの先走りすぎを指摘した形だ。ナゲルスマンは会見で「私見はあるが明かさない」とだけ述べた。その後、ドイツがキュラソーに7－1で圧勝し、事態は収束した。

謝罪

クロップは「マグネタ」チャンネルで「今年一番嫌いな言葉は『今のところ』だ。そのせいで自分の顔を叩きそうになった。簡単に口から出てしまったが、全く関係のないことだった」と語った。

さらに「明後日で59歳になるのに、まだバカなことをしている」と自嘲し、試合後にはナゲルスマンに「君が何をしようとも、我々は完全に君を支持している」と謝罪した。

監督業からスポーツアナリストに転身したクロップは、かねてより代表後任候補と噂されており、今回の発言も将来的な野心の表れと解釈された。 なお、ナゲルスマンは2026年W杯を見据え、ドイツの覇権奪還を目指している。