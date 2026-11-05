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ドイツ代表のユルゲン・クロップ監督は、クラブ・ブルッヘの高い評価を受けるストライカー、ニコ・トレゾルディが目覚ましい得点力を見せるなか、定期的に連絡を取っていることを明かした。セルビア、オランダと対戦するネーションズリーグの試合に向けた24人のメンバーを発表した後、クロップ監督はこの若手選手を強く注視していると認めた。

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好調のトレソルディをクロップ監督が注視

ドイツ代表のユルゲン・クロップ監督は、若手ストライカーのニコ・トレソルディをA代表招集の候補として積極的に検討していることを明かした。59歳の指揮官は、今回の代表メンバー24人の選考過程を説明する中で、同FWの最近の活躍に言及した。

イタリア生まれで、UEFAチャンピオンズリーグに出場するクラブ・ブルッヘでプレーする同FWは、PSVアイントホーフェンとのアウェー戦で見事な決勝ゴールを決め、ドイツ代表のスタッフの注目を集めた。

トレソルディは今後のUEFAネーションズリーグに向けた代表メンバーには含まれなかったものの、クロップ監督は、U-21ドイツ代表でプレーする同選手がドイツ代表の攻撃陣を長期的に構築する上で重要な候補であり続けることを明確にした。

クロップ監督、トレソルディの得点力を称賛

DFB.TVの取材に対し、クロップ監督はトレソルディがピッチ上ですぐに発揮できる能力を称賛し、指導陣が本人と直接連絡を取っていることを認めた。「ニコ・トレソルディについても、状況はほぼ全く同じだ。昨夜、アイントホーフェンでのもう一つのアウェー勝利で、彼は信じられないようなゴールを決めた」とクロップ監督は語った。

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「もちろん、我々もそれを見た。そしてニコとも連絡を取っている」

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「そうしたことはすべて検討の対象になっている。すべて話し合ったし、現時点ではこれで100％正しい」と指揮官は説明した。

育成年代の指導者との緊密な連携を選考に生かす

クロップ監督は、トレソルディのような新たな才能を見極めるため、スタッフがU-21ドイツ代表のアントニオ・ディ・サルヴォ監督と常に連絡を取り合っていると強調した。「育成年代の指導者とは非常に定期的に連絡を取っている。もちろん、特にトニーとはね」と語った。

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「我々はすべてを見ている……。しっかり意見を交わしているし、現時点でこれ以上話すことはあまりない」

「トニーのもとには、現時点で我々に加わるだけの平均的な能力を備えているかもしれない選手たちがいる。ただ、常にポジションにも多少左右される」と付け加えた。

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若手有望株が将来のドイツA代表入りを目指す

代表チームは月曜日にヘルツォーゲンアウラハのアディダス本社に集合。その後、11月13日にベオグラードでセルビアと対戦し、同16日にはベルリンのオリンピアシュタディオンでオランダを迎える。

ドイツ代表が先のセルビア戦での2-0の勝利、アムステルダムでの1-1の引き分けを足掛かりにさらなる前進を目指す中、成長を続けるトレソルディは、今後の代表活動でA代表に招集される有力な立場にある。

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ドイツ代表の指導陣が次の代表戦に向けてトレソルディを引き続き注意深く見守る中、同FWはクラブで得点を重ね、クロップ監督の構想に加わることを目指す。