クロス：「アルジェリア戦で我々が成し遂げたことは、この世代には再現できない」

2014年W杯優勝の「黄金世代」トニ・クロースとルーカス・ポドルスキは、2026年大会でのドイツ代表に強い危機感を示した。 彼らはユリアン・ナゲルスマン監督率いるチームに対し、痛烈な批判と率直な助言を送り、致命的なミスを早く修正しなければドイツ代表がノックアウトステージで早期敗退すると警告した。

クロースは、2つの条件が満たされなければドイツが早期に大会を去ると懸念を示した。TikTok番組『クロース＆クロース：ワールドカップを徹底分析』で彼は「スカイ・スポーツ」の報道によると次のように述べた。「ピッチ上で相手にとって厄介で手強い存在となり、堅固で執拗な守備が必須だ。だが今はそれができていない。さらにジャマル・ムシアラとフロリアン・ヴィルツの2人が最高のパフォーマンスを発揮することも切実に必要だが、それも欠けている。この2点が改善されなければ、大会で長く勝ち残れないだろう」

ポドルスキもこの意見に同意。グループリーグ最終戦でエクアドルに1－2で敗れたことを教訓にするべきだと語り、「今こそ現実を見据え、冷静に戦略を再考すべきだ」と結んだ。 「この敗戦は、現時点ではむしろ前向きな出来事かもしれない。目を覚まし、現実に戻るための『一撃』として、我々が冷静さを保ち、状況を再検討する必要があることを全員が認識するきっかけになるだろう」。 この批判は、2連勝で既に決勝トーナメント進出を決めていたドイツ代表が、それでも精彩を欠いたパフォーマンスを示したことを受けて出された。パラグアイとの決勝トーナメント1回戦を控えて、メディアから激しい批判を浴びることとなった。

クロースは2014年代表と比べ、今の世代はあの時のメンタリティに達していないと説明した。 「2014年のアルジェリア戦のようにひどい内容でも、最悪の日でも勝てる力があった。今のチームにはそれが欠けている」

また、ナゲルスマン監督がエクアドル戦後に「選手たちは勝とうとしていた」と擁護した件についても異議を唱えた。 「私は監督の意見には同意できない。首位で突破が決まると、無意識に油断が生まれる。それは人間として当然だが、最大の問題は、我々が単純にフィジカル頼みのチームではないことだ」。

それでもクロースは、ジョシュア・キミッヒらチームメイトが強豪と互角に戦える力があると語り、再び希望を示した。 「私の考えは変わらない。準決勝でフランスと当たり、すべてがうまくいけば勝てる」。両チームが準々決勝を突破すれば、16強で対戦する可能性がある。ポドルスキは前向きに語り、こう結んだ。 「今は過度に悲観的になる必要はない。若者たちを応援し、これからの戦いに向けて奮い立たせてあげよう」