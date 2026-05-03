元オランダ代表FWパトリック・クライフが、来夏アメリカ・カナダ・メキシコで開催される2026年ワールドカップでのロナルド・クーマン監督率いるオランダ代表の展望を語った。

オランダはスウェーデン、日本、チュニジアと同組のグループ6に入り、6月14日に日本との初戦を迎える。

オランダはこれまで3度決勝に進出したが、優勝経験はない。

クロイフェルトは1998年大会で準決勝まで進んだ世代の一員であり、自身も1得点を挙げた。

代表通算79試合で40得点を挙げ、7アシストを記録した。

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クワーラとのインタビューでは「エル・クラシコ」とチャンピオンズリーグの勝者を予想した。

クワラとのインタビューで、クロイフェルトはオランダ代表のW杯展望を問われ、次のように語った。 「現在のオランダ代表は非常に強力です。FIFAランキングはトップ6ですが、選手や所属クラブを考えると、うまくいけばベスト8に進めるでしょう」

さらに「アルゼンチン、ブラジル、スペイン、フランスなどの強豪がいるものの、オランダも警戒すべきチームだ。少なくともベスト8には進めると思う」と語った。

オランダ代表は2022年ワールドカップ準々決勝でアルゼンチンと対戦し、2-2の延長戦の末、PK戦で敗れた。

2026年大会の優勝候補を問われると、「アルゼンチン、フランス、ブラジルなど強豪は多いが、フランスにチャンスがある」と答えた。

得点王は「ハリー・ケイン（イングランド代表FW）だろう」と予測した。

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