クロイフェルトが『クーワラ』に語った：ハムザ・アブドゥルカリームに必要なのはこれだ

バルセロナのレジェンド、パトリック・クライフは「クラブが正ストライカー不足に陥っているわけではない」と指摘。バルセロナ・アトレティックのハムザ・アブドゥルカリームには適応の時間が必要だと語った。

同氏は『クーワラ』のインタビューで「ロベルト・レヴァンドフスキとフェラン・トーレスがいるので、バルセロナがストライカーで危機にあるとは思わない」と語った。

また、レバンドフスキーの今夏退団報道については「もし彼が去れば、新しいストライカーが必要になる」と語った。

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また、サウジリーグについて見解を語った。

また、バルセロナ・アトレティックのシャイン・クロイフェルト（息子）とハムザ・アブドゥルカリームについて聞かれると、「息子は時折トップでプレーするが、ストライカーよりウイングだ。ハムザは純粋なストライカーだが、チームに馴染むには時間が必要」と語った。

来季のプレシーズンは、2人がトップチームでプレーするチャンスを得る上で重要だと語り、「来季誰が昇格するかは分からない」と結んだ。

ハムザ・アブドゥルカリームは日曜夜、モンテカルロに9-0で勝った試合で15分でハットトリックを決め、バルセロナBのリーグ優勝に貢献した。

クロイフェルトとクワラのインタビュー全編をお楽しみに。