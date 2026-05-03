クロイフェルトが『クーワラ』にサウジ・リーグへの見解を説明

インドネシア代表元監督のパトリック・クライフ（オランダ）は、サウジアラビア・プロリーグ（ロシェン・リーグ）での仕事について言及し、2026年ワールドカップ出場を逃しても代表を続けたいと語った。

昨年、49歳のクロイフェルトはインドネシア代表を率いてW杯アジア予選に臨んだ。

第4ラウンド（アジア予選プレーオフ）に進出したが、サウジアラビアとイラクに敗れた。

『Kooora』のインタビューに彼は「指導者としては素晴らしい経験だった。アドゥナでの選手選考や布陣は成功だったし、トルコでは強豪相手に好結果を残せた。特別な経験だ」と語った。

さらに「インドネシアでの経験も素晴らしかった。W杯に出場できなかったが、強力な戦略を浸透させるため、もっと長く指揮を執りたかった」と語った。

サウジアラビアリーグについては「どの監督にとっても重要な機会で、多くのトップ選手が移籍している。オファーがあれば耳を傾ける」と語った。

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息子たちがサウジアラビアでプロとしてプレーすることについて、彼は「シェインは18歳と若いため、まだ早い」と語った。 一方、ジャスティンとルーベンにとっては近い将来、選択肢の一つになるかもしれない。サウジリーグに行くチャンスがあれば、素晴らしい機会だ。多くの選手が移籍しているのだから」

クロイフェルトには4人の息子がいる。シャイン（バルセロナユース）、ジャスティン（ボーンマス）、ルーベン（マルセイユ）、クインシー（無所属）。

彼はかつてキュラソー代表（2015年3月～2016年6月）とインドネシア代表（2025年1月～10月）の監督を務め、オランダ代表（2012年8月～2014年7月）とカメルーン代表 （2018年8月～2019年7月）の監督補佐も務め、トルコのアドナ・スポル（2023年7月～12月）では監督を務めた。

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