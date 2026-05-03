クロイフェルトが『クーワラ』にサウジ・リーグへの姿勢を明らかにした

インドネシア代表元監督のパトリック・クライフ氏（オランダ）は、サウジアラビアのロシェン・プロリーグでの仕事について言及し、2026年ワールドカップ出場を逃してもインドネシア代表の指揮を続けたかったと示唆した。

昨年、49歳のクライフ氏はインドネシア代表を率いてW杯アジア予選に臨んだ。

第4ラウンド（アジア予選プレーオフ）に進出したが、サウジアラビアとイラクに敗れた。

『クワラ』のインタビューでは「これまでの指導経験はどれも素晴らしいものでした。アドナ監督は選手選考や布陣で優れた仕事をしたと思います。トルコでの経験も特別で、強豪相手に良い結果を残せました」と語りました。

「インドネシアでの直近の経験も素晴らしいものでした。W杯出場は叶いませんでしたが、強力な戦略を浸透させるため、もっと長く指揮を執りたかった」と続けた。

サウジアラビアのリーグはどの監督にとっても魅力的な機会で、多くのトップ選手が移籍しています。オファーがあれば耳を傾けたいです」と語った。

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また、息子たちがサウジアラビアでプレーすることについては「シャインはまだ18歳なので時期尚早だ。 一方、ジャスティンとルーベンについては近い将来選択肢の一つになるかもしれない。もしサウジリーグに行く機会があれば、もちろん素晴らしいチャンスだ。なぜそうしないのか？ ご存知の通り、多くの選手がサウジリーグへ移籍しているのだから」

クライフには4人の息子がいる。シャイン（バルセロナユース）、ジャスティン（ボーンマス）、ルーベン（マルセイユ）、クエンシー（無所属）。

彼はかつてキュラソー代表（2015年3月～2016年6月）とインドネシア代表（2025年1月～10月）の監督を務め、オランダ代表（2012年8月～2014年7月）とカメルーン代表でもコーチとして活躍した。 （2018年8月～2019年7月）とトルコのアドナ・スポル（2023年7月～12月）の監督も務めた。

クロイフェルト×クワラの対談、全編をお楽しみに。