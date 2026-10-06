今週火曜日にスプリトで行われるスペイン対クロアチアの一戦は、バルセロナの中盤を担うダニ・オルモにとって、単なる通過点の試合ではない。16歳の時、母とともにスペインを離れ、ディナモ・ザグレブで最初の冒険に挑むため足を踏み入れた、彼を受け入れてくれた国への帰郷となるからだ。その一歩は、彼の人格とキャリアの重要な一部を形づくった。

オルモの代理人であるアンディ・バラが明かしたところによると、このスペイン代表選手は、2020年にディナモ・ザグレブを去って以来、年俸総額の2％をヴコヴァル慈善財団に寄付し続けており、この習慣はライプツィヒでのプレー時にも、そしてバルセロナ移籍後にも続けられているという。

オルモはこの貢献について語ることはなく、表舞台から遠ざけておきたいと望んでいた。代理人がその詳細を明かすまでは。代理人はこう語った。「ディナモ・ザグレブを去って以来、オルモは年俸総額の2％をヴコヴァル慈善財団に寄付しています」

記者会見でこの件について尋ねられたバルセロナの選手は、自分の話が広まったことへの驚きを隠さなかったが、その経緯をシンプルに語り、クロアチアを離れた時の思いを振り返った。「去る時、僕はクロアチアに感謝の気持ちを抱き、恩返しがしたかったんだ」

オルモはさらに、キャリアの出発点で重要な機会を与えてくれた国に恩を返すのが自分の務めだと感じ、年俸の一部を「ヴコヴァルの家族」に捧げたかったのだと付け加えた。そして、自分の貢献は街とその住民を支えることに加わろうとするささやかな試みにすぎないと強調した。

寄付は、元スペイン代表のフアン・マタが立ち上げた「コモン・ゴール」の取り組みを通じて行われ、オルモはバルカン戦争の痛ましい記憶を抱える街、ヴコヴァルとのつながりを保ち続けた。

クロアチアを去って数年、オルモは今回スペイン代表のユニフォームを着てこの地に戻ってくる。だがピッチと代表の間には、試合結果には表れないもう一つの物語が残っている。幼い頃に自分を受け入れてくれた場所を忘れず、それができるようになった時に恩返しをすることを決めた一人の若者の物語だ。