クロアチア代表監督：「モドリッチの将来？彼自身、すでに自分の進む道を決めている」

木曜から金曜にかけての夜（イタリア時間）、クロアチア代表はフロリダ州オーランドでコロンビア代表と親善試合を行い、2-1で勝利を収めた。 エースでありキャプテンのルカ・モドリッチはベンチスタートとなり、試合終了間際の10分間のみ出場した。これはミランにとって朗報であり、エースにさらなる休息を与えられたことに感謝している。しかし、火曜日のブラジルとの親善試合では状況が異なり、モドリッチの出場は必須となるだろう。





一方、ズラトコ・ダリッチ監督はこのレジェンドを大切に扱い、記者会見でルカの将来に関する質問に答えた。いつものようにすべての可能性を残しつつ、何よりも「彼が何を決断するにせよ、それは彼自身が決めることであり、これまでそうしてきたように、彼にはその権利がある」と強調した。Sportske Novostiの記者たちが伝えた彼の言葉は以下の通りだ。









モドリッチは今回のワールドカップが最後になるのか？代表でのプレーを続けるのか？





「ルカは、自分が何をするか、どう進むかを誰よりもよく知っている。彼は我々のキャプテンであり、指針であり、リーダーだ。何度も引退説が流れたが、彼は唯一無二の存在だ。ワールドカップで、彼が再び我々に大きな成果をもたらしてくれることを願っている」



