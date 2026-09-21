クロアチア代表指揮官、モドリッチについて「彼がいることでミランはより縦に速いプレーをする。退屈なサッカーだなどと思わないでほしい」

スラベン・ビリッチがクロアチア代表の指揮官に復帰し、再出発の中心に据えたのはルカ・モドリッチだ。経験豊富なミランのMFは、今後のチェコ代表、スペイン代表、イングランド代表、そして再びスペイン代表との試合に向けたメンバーに招集された。今夏、クラブでもクロアチア代表でもキャリアを続ける決断を下したミランのMFについて、ビリッチは次のように語っている。「彼が続けてくれることを、私たちはみんな本当にうれしく思っている。代表に対する彼の意欲と情熱は、一度も疑われたことがない。彼の名声が高まったのは、彼がプレーするのかどうかが常に問われていたからでもある。クラブでも代表でも、『やる気をなくす』ことを最も望まない人物が彼だ。ミランは、彼がいる時といない時とでは同じプレーはできない。彼はミランにとって重要だが、私たちにとっても重要だ。落ち着いてプレーするには、モドリッチが必要だ。それが彼の強みであり、とりわけ今はプレースタイルが変わっているだけに、なおさらだ。相手を封じ、試合をコントロールする。彼がピッチを離れると、ミランが停滞し、安定感を失っていたのは明らかだった。ルカは試合のリズムに大きな影響を与える。退屈なサッカーだなどと思わないでほしい。モドリッチがいるミランは、はるかに縦に速いプレーをする」と、Sportske Novostiが伝えている。



