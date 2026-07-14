クロアチア代表の新監督にスラヴェン・ピリッチが再任されたことで、ミランのルカ・モドリッチの去就が再び注目されている。代表引退を真剣に考えていたモドリッチだが、信頼するピリッチの就任で考え直す可能性が出てきた。

スペイン紙「アス」は、2人の長年の信頼関係がモドリッチに代表続行を決意させる可能性があると伝えている。

二人は長年の信頼関係で結ばれている。

ピリッチが代表監督だった時期、2人はすでに共に仕事をして、ピッチ内外で強い信頼関係を築いている。

ペリッチが代表を離れた14年間、ウェストハムやワトフォード、アル・イッティハド、ベシクタシュを率いたが、マドリードを訪れるたびに二人は食事をしてきた。

モドリッチは交渉の状況を把握していた。

モドリッチは、ズラトコ・ダリッチの後任としてクロアチア代表監督に就任するためのビリッチの交渉内容を把握していた。2人の電話では、ビリッチが監督に就いた場合、モドリッチが代表を続ける可能性が残っていることを示唆した。

ピリッチが正式に監督に就任したことで、モドリッチは自分を信頼しプレースタイルを理解する監督の下で代表に残るという現実的な選択肢を得た。

レアル・マドリード復帰の噂も流れたが、アモリム監督が本腰を入れているという。

ここ数日、モドリッチがレアル・マドリードに復帰するとの噂もあるが、本人はクラブから正式な連絡を受けていないという。

一方、ACミランの新監督ロベン・アモリムはモドリッチ本人に直接連絡し、獲得の強い意向を伝えている。

モドリッチ本人はまだ去就について公式に言及していないが、関係者は「シーズン結果は期待ほどではなかったものの、本人と家族はミラノでの生活に満足している」と明かしている。