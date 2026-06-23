トロフィーを勝ち取る選手もいれば、賞を受ける選手もいる。そして一代に一度、国中の心を掴む選手が現れる。クロアチアにとってその人物がルカ・モドリッチだ。同国人は世界中にそれを示した。

GOALの「FanZone」が、彼にとっておそらく最後のW杯を前に、街角でクロアチア人たちにこの伝説的キャプテンへの思いを尋ねた。返ってきたのは、率直で感情的な答えだった。

あるファンは「クロアチアではほぼ神様だ」と断言し、その表情は本気だった。

別のサポーターはこう語った。「正直、彼は国民的英雄だ」

国民の声が、すべてを語っている。

称賛は多方面から寄せられたが、すべてが同じ方向を指し示していた。

「長年、国の士気を高め、誇りを与えてくれてありがとう」と別のサポーターは感極まった。

称賛はさらに高まった。

「モドリッチ、君は天才だ。サッカーの天才だ」と別のファンは言い切った。チャンピオンズリーグ5度制した彼に「天才」と冠するだけでは物足りないかのように。

そして最も簡潔に、モドリッチがクロアチアの人々にとって何を意味するのかと問われたあるサポーターは、たった一言で答えた。

「すべてだ」

最後の舞か？

2024年9月に40歳となったモドリッチは、米国・カナダ・メキシコ開催の2026年W杯が自身にとって最高峰の舞台での“ラストダンス”になる可能性を明かしている。その物語は大会を通じてクロアチア代表に付きまとい、ファンも十分に認識している。

「ラスト・ダンス」と、あるサポーターはゆっくりと頷きながら言った。「だから、僕たちは決勝に進むんだ。」

だが、すべてが終わるとは限らない。

「4年後にまた会おう」と笑うファンもいる。「あと1回はできる」。

モドリッチの話題では、どんな可能性も否定するのは失礼だ。

モドリッチが特別な理由

今、目の前で燃える情熱は、一時のワールドカップ熱ではない。何十年もかけて育まれたものだ。

2018年ロシア大会ではクロアチアを初決勝へ導き、同年のバロンドールも獲得。メッシとロナウドの11年連続受賞に終止符を打った。2022年カタール大会でも準決勝進出を果たし、37歳になっても衰えない才能を示した。

人口400万に満たない国にとって、彼の業は数字では測れない。モドリッチはクロアチアを巨大な存在にした。

「神のご加護を」とファンは言った。それが最も雄弁な別れの言葉だった。「あなたは私たちのヒーローだ」

これが本当にモドリッチの「ラストダンス」かどうかは分からない。それでも、彼がいる限りクロアチアは踊り続ける。