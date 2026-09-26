クロアチアでモドリッチ（41）とペリシッチ（37）が主役に

ルカ・モドリッチとイバン・ペリシッチが土曜夜、ネーションズリーグのチェコ戦でクロアチアの主役を演じた。クロアチアはプラハでの一戦で後半に入ってモドリッチの見事なゴールで先制し、その後はペリシッチの巧みなアシストを起点に1-2とした。

スコアレスで前半を終えると、クロアチアは後半開始直後に試合を動かした。イゴール・マタノビッチがボールを落とすと、モドリッチが鋭くペナルティーエリア内へドリブルで進入。フェイントを入れてから見事なシュートを突き刺した。

41歳のキャプテンにとって、これはクロアチア代表のユニホームでの30点目となった。しかし、クロアチアはそのリードを長くは楽しめなかった。

53分、アダム・カラベツがアウェー側の守備のミスにつけ込み、チェコに1-1をもたらした。その後、クロアチアは再び勝ち越しを目指して強く前へ出た。

そこで存在感を示したのが、PSVのペリシッチだった。ベテランは77分、左サイドからマルコ・パシャリッチへクロスを供給。パシャリッチはマークにつく相手の前に入り、GKルカーシュ・ホルニーチェクの股を抜くヘディングで押し込んだ。1-2となった。

チェコは2分後、マテイ・ラドスタがボールをゴールへ押し込み、すぐさま追いついたかに思われた。しかし、VARはその場面の過程でアダム・フロジェクのオフサイドを確認。これにより同点弾は取り消された。







