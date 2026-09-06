デヴィ・リゴーがフェイエノールトをリーグ優勝候補と見ていないことに、ミヒール・クラマーはあ然としている。ロッテルダムのクラブでプレーした元FWによれば、古巣は常にタイトルを争わなければならないという。

「僕たちは優勝について公に口にしたことは一度もない」と、リゴーはESPNで明かした。同メディアはフェイエノールトのテクニカルディレクターと、この夏の移籍期間を振り返りつつ、今季この先を展望していた。

この発言をクラマーはまったく受け入れられない。「何をくだらないことを言っているんだ？ フェイエノールトなら、常に優勝を目指して戦わなければならない」と、引退したストライカーは1908.nl.のコラムでリゴーに向けて語っている。

クラマーは、リゴーがフェイエノールトでは「財政的な余地を作らなければならなかった」と説明するのを耳にした。「OK、それならレアドを3000万で放出すべきだったし、今ならハジ・ムサを3750万で売るべきだ。そうしないのは意図的だろう。できるだけ上の順位で終えたいからだと僕は思う」

元フェイエノールトのクラマーは、デ・カイプでいったいどんな方針が取られているのか疑問を呈している。「それは財政的な余地を作ることなのか？ それとも優勝争いに加わり、主力を引き留め、カップ戦と欧州でできるだけ上まで勝ち進みたいのか？」

「なのに、うちのTDが優勝を目指すとは一度も口にしていないと言う。PSVとの差を縮めたいと。何をくだらないことを言っているんだ？ フェイエノールトなら、常に優勝を目指して戦わなければならない」と、クラマーはリゴーの野心のレベルに完全にあ然としている。

「それは単に、その立場にふさわしい義務なんだ。なぜなら君たちはフェイエノールトというクラブだからだ。どんな選手がいて、どんな選手を獲得したかに関係なくね」と、クラマーはロッテルダムにおけるテクニカル面の方針についての分析を締めくくった。