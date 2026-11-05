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コモの主将ルーカス・ダ・クーニャは、敵地でRCランスに9-1で勝利した一戦を「とんでもない結果」と表現する一方、チームメイトは浮かれずにいなければならないと強調した。MFのダ・クーニャは欧州での歴史的な一夜にチームの4点目を決め、ピッチ上でも自ら手本を示した。

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主将がコモを敵地での驚異的な勝利に導く

コモ1907の主将ルーカス・ダ・クーニャにとって、忘れられない夜となった。セスク・ファブレガス監督率いるチームを、RCランスに対する歴史的な9-1の勝利へ導いたのだ。イタリアのクラブは圧倒的な攻撃力を発揮し、欧州での戦いにおける初の敵地勝利を鮮烈な形でつかんだ。

ダ・クーニャ自身も後半早々にコモの4点目を決め、見事な個人パフォーマンスを締めくくった。

主将がけん引したチームは、アナスタシオス・ドゥヴィカスのハットトリックに加え、ニコ・パス、マルク・オリヴァー・ケンプフ、マッティア・リベラリ、マルティン・バトゥリナ、デビュー戦のマッテオ・パパッチョーリが得点する、容赦ない戦いぶりを見せた。

ダ・クーニャ、チームの意欲と徹底したプレーを喜ぶ

記録を塗り替える勝利にチームを導いた後、ダ・クーニャは選手たちが開始の笛から見せた意欲と集中力を喜んだ。主将は「信じられない夜だ。僕たちは強い意欲を持って試合に入り、いつものように勝ち点3を取りたかった。そして今夜、それを実現できた」と語った。

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25歳のMFはコモが中盤を支配する流れをつくり、チームは90分間を通じてテンポを維持した。

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47分に決めたゴールは、ランスの反撃への望みを事実上断ち切った。

主将、慢心を戒める

欧州中に衝撃を与えるスコアにもかかわらず、ダ・クーニャはチームメイトに対し、浮かれすぎないよう警告してリーダーシップを示した。主将は「とんでもない夜で、とんでもない結果だ。でも、先走ってはいけない」と強調した。

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主将は、圧倒的な得点差にかかわらず、勝ち点3の獲得が最大の目標だったと強調した。

ダ・クーニャは「僕たちは勝ち点3を取りに来た。そして、それを手にできた」と付け加えた。

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ファブレガスのプロジェクトをけん引するリーダーたち

試合後にダ・クーニャが見せた冷静な反応は、セスク・ファブレガス監督の下で築かれた成熟したチーム環境を物語っている。

主将は、国内と欧州での戦いに戻る際、チームが素早く気持ちを切り替えられるようにするだろう。

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クラブの歴史に長く刻まれるこの夜、主将が示したリーダーシップと決定力のあるプレーは、コモに大きな自信をもたらすだろう。