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ロベルト・レヴァンドフスキがラミン・ヤマルの目覚ましい台頭について語り、バルセロナの10代の逸材が直面する難しさを率直に指摘した。ポーランド人ストライカーはウインガーの才能を高く評価する一方、若くしてトップレベルに立つと、長期にわたって成功を維持することははるかに難しくなると警鐘を鳴らした。

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世代を代表する才能が台頭

ラミン・ヤマルは鮮烈な形で頭角を現し、若くしてバルセロナに欠かせない存在となった。その急成長は、間近で成長を見守ってきた選手たちからも称賛を集めている。

現在はMLSのシカゴ・ファイアでプレーするロベルト・レヴァンドフスキも、ウインガーが頭角を現し始めた頃を目の当たりにした。ベテランFWがラ・マシア出身のヤマルと初めて出会ったとき、彼はまだ15歳だった。

驚くほどの年齢差は、すぐに繰り返し冗談の種になった。20歳近く離れた、自分の子どもでもおかしくない年齢の逸材と、ポーランド人ストライカーはピッチを共にすることになったのだ。

「自分の息子でもおかしくない相手」

ビッグ・キャットのインタビューで、レヴァンドフスキは2人の独特な関係について語った。これほどの年齢差には、慣れるまで時間がかかったと認めている。

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「僕は彼の父親より2歳年上なんだ。想像してみてよ。自分の息子でもおかしくない相手と一緒にプレーするんだよ……。信じられないよ」と語った。

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年齢差は笑い話になったものの、経験豊富なFWは10代のヤマルの能力を疑ったことはなかった。その秘めた可能性に、すぐさま引きつけられたという。

「最初から、彼がほかとは違う、特別な選手だと分かった」とレヴァンドフスキは話した。

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現代サッカーに潜む難しさ

称賛する一方で、ベテランストライカーは今後待ち受ける壁もよく理解している。これほど早く頂点に達すると、長くトップで活躍し続けることは非常に難しいと指摘した。

「彼にとって最大の課題は、長期にわたってトップに居続けることだと思う」と警鐘を鳴らした。「これほど若くして始めると、28歳、30歳、32歳になったときまでトップに居続けるのは、ずっと難しくなる」

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レヴァンドフスキはまた、現代サッカーを取り巻く金銭事情が選手の成長を複雑にしているとも強調した。巨額の契約は、かつてと比べて若いスター選手の歩む道を急速に変え得るという。

「今はとても早い段階から稼ぎ始める。僕たちがもっと辛抱しなければならなかった頃とは違う」と述べた。「今なら、2、3ゴール決めるだけでいい。それで十分だ。さあ、金を払って、契約解除金を満たしてくれ、となる」

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重要な10年間をどう歩むか

ヤマルにとって、当面は目覚ましい活躍を続けることが焦点となる。しかし、卓越したプレーを持続して実績を築けるかどうかという真の試練は、今後10年間で訪れる。

レヴァンドフスキが指摘したように、その道のりを歩むには慎重な対応が必要だ。「すべては選手とクラブ、そして双方が何を必要としているかに懸かっている」と締めくくり、ヤマルの大きな可能性を最大限に開花させる責任は、本人と彼を取り巻く環境の双方にあるとの考えを示した。