世代を代表する才能が台頭
ラミン・ヤマルは鮮烈な形で頭角を現し、若くしてバルセロナに欠かせない存在となった。その急成長は、間近で成長を見守ってきた選手たちからも称賛を集めている。
現在はMLSのシカゴ・ファイアでプレーするロベルト・レヴァンドフスキも、ウインガーが頭角を現し始めた頃を目の当たりにした。ベテランFWがラ・マシア出身のヤマルと初めて出会ったとき、彼はまだ15歳だった。
驚くほどの年齢差は、すぐに繰り返し冗談の種になった。20歳近く離れた、自分の子どもでもおかしくない年齢の逸材と、ポーランド人ストライカーはピッチを共にすることになったのだ。
「自分の息子でもおかしくない相手」
ビッグ・キャットのインタビューで、レヴァンドフスキは2人の独特な関係について語った。これほどの年齢差には、慣れるまで時間がかかったと認めている。
「僕は彼の父親より2歳年上なんだ。想像してみてよ。自分の息子でもおかしくない相手と一緒にプレーするんだよ……。信じられないよ」と語った。
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年齢差は笑い話になったものの、経験豊富なFWは10代のヤマルの能力を疑ったことはなかった。その秘めた可能性に、すぐさま引きつけられたという。
「最初から、彼がほかとは違う、特別な選手だと分かった」とレヴァンドフスキは話した。
現代サッカーに潜む難しさ
称賛する一方で、ベテランストライカーは今後待ち受ける壁もよく理解している。これほど早く頂点に達すると、長くトップで活躍し続けることは非常に難しいと指摘した。
「彼にとって最大の課題は、長期にわたってトップに居続けることだと思う」と警鐘を鳴らした。「これほど若くして始めると、28歳、30歳、32歳になったときまでトップに居続けるのは、ずっと難しくなる」
レヴァンドフスキはまた、現代サッカーを取り巻く金銭事情が選手の成長を複雑にしているとも強調した。巨額の契約は、かつてと比べて若いスター選手の歩む道を急速に変え得るという。
「今はとても早い段階から稼ぎ始める。僕たちがもっと辛抱しなければならなかった頃とは違う」と述べた。「今なら、2、3ゴール決めるだけでいい。それで十分だ。さあ、金を払って、契約解除金を満たしてくれ、となる」
重要な10年間をどう歩むか
ヤマルにとって、当面は目覚ましい活躍を続けることが焦点となる。しかし、卓越したプレーを持続して実績を築けるかどうかという真の試練は、今後10年間で訪れる。
レヴァンドフスキが指摘したように、その道のりを歩むには慎重な対応が必要だ。「すべては選手とクラブ、そして双方が何を必要としているかに懸かっている」と締めくくり、ヤマルの大きな可能性を最大限に開花させる責任は、本人と彼を取り巻く環境の双方にあるとの考えを示した。