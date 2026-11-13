クルトワ、レッジャーナの買収を希望「野心的なプロジェクトが進行中」

ティボー・クルトワとゴンサロ・ビラが設立したスポーツ、メディア、テクノロジー分野の投資プラットフォーム「Nxtplay Capital」が、レッジャーナの全株式取得に向けてオファーを提示した。ANSA通信が報じている。
「これまでのキャリアで、クラブがその街にとってどれほど大きな意味を持つかを見てきた」と、ベルギー代表とレアル・マドリーのGKは語る。「Nxtplayとともに、レッジョ・エミリアの人々が誇りに思えるものを築きたい。それは、ピッチ上では野心的で、地域社会に寄り添い、長く続くものだ。若い選手たちが成長するための適切な環境を整えることが、我々のあらゆる取り組みの中心になる」
Nxtplayによれば、この提案は数カ月にわたる取り組みの成果だ。同社のチームはクラブを徹底的に調査し、レッジョ・エミリアとクラブを何度も訪れ、地元の事業者やスポンサー、クラブに関わる株主と面会した。街とクラブの優先事項に沿ったプロジェクトを築くことが目的だ。また、この提案はクラブに確実性と安定性をもたらすよう設計されており、取引はクラブの現株主との手続きが完了することを条件としていると強調している。
Caporedattore di calciomercato.com dal 2010, laureato in Scienze politiche e iscritto all'Ordine dei giornalisti dal 2006. Pavese di origine e di residenza, pendolare verso Milano da oltre 20 anni. Ho imparato a leggere sfogliando i quotidiani che comprava mio padre, sportivi e non, e mi sono innamorato del calcio grazie alla Nazionale campione del Mondo nel 1982 e alla Juventus di Platini. Amo l'adrenalina della breaking news, la partita 'live' (ho iniziato a fare le dirette testuali con il Televideo Rai, fino a calciomercato.com) e i pezzi di approfondimento e opinione, in particolare sulla Juventus. 著者のプロフィールを見る