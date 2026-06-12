レアル・マドリードのGKティボー・クルトワは、クラブが将来的に後継者探しを始めるだろうと認めつつも、サンティアゴ・ベルナベウで現役を終えたいと語った。

ベルギー代表の記者会見でクルトワはこう語った。「レアル・マドリードでは30歳以降は1年契約が方針だから気にしていない。 このままのパフォーマンスを保てば更新は問題ない。とはいえ、クラブはいつか後継者を考えるだろう。理想はマドリードでキャリアを終えることだ」

また、ポルトガル人監督ジョゼ・モウリーニョの就任については「チャビ・アロンソも昨年契約後に連絡をくれた。今は皆、ワールドカップに集中しており、クラブも理解してくれている」と語った。

チェルシー時代、モウリーニョの下で好パフォーマンスを残したクルトワは、当時の関係についてこう振り返る。 「僕たちには時々意見の相違もあったよ（笑）。例えばエバートン戦ではベンチに下げられた。前のアストン・ヴィラ戦でサイドから2本のクロスを上げたからだ。 あれは僕を刺激するための方法だったんだ。その翌週のウェストハム戦では5、6回の決定的なセーブをした。モウリーニョはストレートな監督で、僕もそうだ。だから関係はいつも良好だった」。

最後にクルトワは、前十字靭帯断裂をきっかけに一度は引退も考えたという。 「休息があることで力を取り戻せると思った。2週間でチャンピオンズリーグの重要な試合を4試合もするプレッシャーがないのは大きかった」 ジムで体を回復させることもできた。前代表監督に招集されなかったときでさえ、その期間中に順調に回復していることに気づいていた」。