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ベルギー人GKティボー・クルトワがアイントホーフェン戦前日の記者会見に臨み、所属するレアル・マドリーの成長に全幅の信頼を寄せるメッセージを発した。

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スペイン紙『マルカ』が、試合の前日会見でのクルトワのコメントを伝えた。クルトワはここ数週間でチームが遂げた成長を称えている。

クルトワによれば、転機となったのはセルタ戦のハーフタイム明けに選手たちが見せた反応だった。そしてその変化は、ジョゼ・モウリーニョ監督の働きかけによるところが大きいという。

クルトワは「前の試合のセルタ戦で監督がしたことだ」と語り、ハーフタイムのモウリーニョの話が試合の流れを変える大きな要因になったと示唆した。

また、チームはシーズン開幕から徐々に良くなっており、ローマ戦での逆転劇が一歩前に進むための決定的な後押しになったと説明した。

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「ベティス戦は負けに値しなかったし、アトレティコ・マドリー戦ではもっと自分たちを信じるべきだった」と語ったクルトワは、チームがモウリーニョの考えをより深く理解するようになったとの見方も示している。

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さらに「ローマでの逆転が、僕たちにさらなる勢いを与えてくれた。あの試合が変化をもたらすうえで決定的だった」と付け加えた。

クルトワは、22歳の頃から知るポルトガル人指揮官の変化についても称賛した。

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「より経験豊富になったと思う。人は年月とともに変わるものだ。今はより落ち着いて物事に向き合っているのかもしれない。チームに対しては穏やかだけど、話す必要があるときははっきりと話す」

レアル・マドリーでキャリアを終えたい

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個人的なことについては、ベルギー人GKは今後も長くクラブにとどまりたいという思いを隠さなかった。

「僕の目標は、ここレアル・マドリーでキャリアを終えることだ」と断言している。

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また、新フォーマットとなったチャンピオンズリーグがもたらす難しさにも触れつつ、チームの野心は依然として非常に大きいと強調し、「僕たちの目標は、より多くのタイトルを獲得することだ」と語った。

最高のヴィニシウスが必要だ

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会見で大きな話題の一つとなったのがヴィニシウスだった。一部のパフォーマンスに再び批判が向けられるなか、クルトワはこのブラジル人選手を擁護した。

クルトワは「僕たちは皆で支え合っているし、どの選手でも助けるつもりだ」と語ったうえで、常に傑出したレベルを維持できたのはリオネル・メッシやクリスティアーノ・ロナウドのようなレジェンドだけだと指摘した。

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そして「すべてのタイトルを争いたいなら、最高のヴィニシウス・ジュニオールが必要だ」と続けた。

ベルギー人GKは、サンティアゴ・ベルナベウのスタンドから時折起こるブーイングにも理解を示し、「ファンは僕たちを見るために多くのお金を払っている。そうする権利がある」と述べた。

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ゴールキーパーとしての自身の役割について語った際には、会見場に笑いを誘う発言もあった。

「本当の意味でのセーブではない場面もある。相手は目の前に僕がいるのを見て、僕が存在感で圧倒し、そして彼らは決められない」と語り、GKが相手チームのストライカーに与えうる心理的な影響に言及した。

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バロンドール

最後にクルトワは改めてバロンドールについて語り、GKがこの賞を争うことの難しさを嘆いた。

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マヌエル・ノイアーが受賞に迫ったことを振り返るとともに、カリム・ベンゼマの受賞には理解を示しつつも、2022年はもっと上の順位を期待していたと認めた。

「GKが受賞するには、どんなシーズンを送ればいいのか分からない。アルダやジュード、キリアン、ヴィニシウスがいるチームで、どうして僕に投票するだろうか？」