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レアル・マドリーがセルタ・ビーゴに2-1で競り勝った一戦を受け、ティボー・クルトワがジョゼ・モウリーニョのハーフタイムの言葉を称えた。ベルギー人GKは何度も重要なセーブでチームを試合にとどめ、サンティアゴ・ベルナベウでの終盤の逆転による勝ち点3獲得を支えた。

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モウリーニョの言葉で変わったマドリー

パブロ・ドゥランに早い時間帯のゴールを許し、マドリーは期待外れの結果に終わるかと思われた。しかし、ホームチームはハーフタイムを経て勢いを増し、ジュード・ベリンガムが同点弾を決める。さらにカルロス・エスピが 劇的な終盤の決勝点 を挙げた。クルトワは、パフォーマンスの変化がハーフタイム中の監督の指示と直接結びついていたと強調した。

『ムンド・デポルティーボ』が伝えたところによると、ベルギー人GKは「モウのハーフタイムの話が鍵だった。前半は僕たちらしくなかった。走らず、サッカーの基本的なこともできていなかった。早い時間に失点し、チャンスをつくるのも難しかった。良いプレーができていなかった」と説明した。ムンド・デポルティーボ「後半は良くなった。もっと走り、すべてをより良くできた。1点目を決めたとき、逆転できると確信した。特にカルレスが入ってきたのを見て、そう思った。彼は前線の切り札だし、ヴィニが彼に素晴らしいクロスを送った」

クルトワが改めて価値を証明

逆転劇では攻撃陣が注目を集めたが、マドリーが苦しんでいた時間帯にピッチ上で最も重要だったのは、クルトワと言っても過言ではない。0-1の場面で見事なセーブを見せ、セルタにリードを広げさせなかった。このプレーが転機となった。ベルギー人GKは、低いパスを予測し、ゴールへ向かうシュートを防ぐためにできる限り体を大きく見せたと、そのセーブの判断を説明した。

「0-1でのセーブでは、低いパスを待ってうまく予測し、体を大きく見せた。2つ目の場面では、ドゥランがシュートを打つと分かったので準備できていた。30秒後に同点ゴールが生まれたから、重要だった。どちらも大事なセーブだし、そのために僕はここにいる」と、元チェルシーの選手は語った。

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ベリンガムとエスピを称賛

この勝利では、マドリーに欠かせない存在であり続けるベリンガムも好パフォーマンスを見せた。クルトワはイングランド人選手の貢献を高く評価し、強さとボールを持って前進する能力が今季のチームを支えていると指摘した。「ジュードはとても良いプレーをしていて、大きく貢献している。とても強いし、ドリブルも、前に出ることも、シュートも上手い。素晴らしいシーズンを送っているから、続けてほしい」と語った。

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GKは攻撃陣の異なる特徴にも触れ、特に決勝点を挙げたエスピの存在感をキリアン・エンバペと比較した。「エスピには存在感がある。背が高く、強く、どこにいるべきかを分かっている。生粋のストライカーだ。確かにキリアンはペナルティーエリア内にとどまるタイプではなく、そこにいるよりもエリアの端に顔を出すのを好む。カルレスが入ると前線に存在感が生まれ、僕たちはクロスを上げられると分かる」と、クルトワは戦術面での選択肢について語った。

ベルナベウを要塞にするファンの後押し

ベルナベウの雰囲気は時に張り詰め、前半には観客の一部が不満を示した。クルトワは、序盤のパフォーマンスにファンが不満を抱くのも当然だと認めた一方、チームが反撃を始めてからの声援がいかに重要だったかを強調した。スタジアムが一丸となれば、アウェーチームがスペインの首都から勝ち点を持ち帰るのは極めて難しくなると考えている。

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「ファンは僕たちを支えてくれている。途中で不満を感じていたのは事実だけど、僕たちが良くなかったのだから理解できる。ファンが味方についてくれれば、相手にとっては厳しい。僕たちは勝ち続けたい」と締めくくった。