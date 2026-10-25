アンドリー・ルニンは、あらゆるゴールキーパーにとって最も困難な試合のひとつで再び自らの実力を証明する新たな機会を迎えている。レアル・マドリードは、注目のバルセロナ戦を前に、思わぬ事情によって計算の変更を余儀なくされた。

レアル・マドリードは日曜日、ベルギー代表GKティボー・クルトワのクラシコ欠場を発表した。スペイン・リーグ第10節として開催予定のこの一戦を、クルトワはインフルエンザの症状のため欠場することとなり、試合メンバーには代わってイリヤ・ヴォロシンが加わった。

クルトワの欠場に伴い、注目はウクライナ代表GKルニンへと集まる。カンプ・ノウでのバルセロナ戦で白い巨人のゴールを守るとみられており、これまでカタルーニャの宿敵を相手に戦ってきた試合とは異なる試練となる。

バルセロナ戦4試合

トランスファーマルクトのデータによると、ルニンはレアル・マドリードのユニフォームを着てバルセロナ戦に4試合出場しており、内訳はスペイン・リーグで3試合、スペイン・スーパーカップで1試合となっている。

ウクライナ代表GKは3勝1敗を記録し、これらの試合で8失点を喫した。注目のクラシコを前に、結果の面では好成績を残していることになる。

マドリードとサウジアラビアでの勝利、そして屈辱的な敗北

ルニンのバルセロナ戦出場は、2022年10月16日のスペイン・リーグで始まり、このときレアル・マドリードは3対1で勝利した。その後、ウクライナ代表GKは2024年4月21日のクラシコで再び出場し、この試合は白い巨人が3対2で勝利して終わった。

そして2024年1月14日のスペイン・スーパーカップ決勝では、ルニンはレアル・マドリードが伝統の宿敵を相手に4対1で大勝した試合に出場し、4試合で3度目の勝利を収めた。

唯一の敗北は2024年10月26日に訪れた。このときレアル・マドリードは本拠地でバルセロナに4対0で敗れた。

カンプ・ノウ、ルニンにとって新たな挑戦

本日の一戦は、ウクライナ代表GKにとってさらなる挑戦を伴う。バルセロナ戦で出場した4試合はすべてカンプ・ノウ以外で行われたものだからだ。そのうち3試合はサンティアゴ・ベルナベウで、1試合はサウジアラビアで開催されたスペイン・スーパーカップ決勝だった。

したがって、本日の一戦はルニンにとって、バルセロナのスタジアムの雰囲気の中で新たな試練に臨む機会となり、カタルーニャのチームを相手にした結果における好成績の維持を目指すことになる。

この任務の重要性は、両チームのスペイン・リーグ順位表における状況を踏まえてさらに高まる。バルセロナは勝ち点27で首位に立ってこの試合に臨み、対するレアル・マドリードは勝ち点21で3位につけており、首位争いにおいてクラシコにさらなる重みを与えている。