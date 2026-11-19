共有 GOALをGoogleでフォロー

誰もが、クルトワが復帰すれば何事もなく定位置に戻るものと考えていた。しかし、ベルギーで起きた出来事がすべての計算を狂わせた。24歳の若き守護神が目覚ましい活躍を見せ、ファンやメディアからは「代表でのクルトワの時代は終わったのか？」という声が上がっている。

広告

マンチェスター・ユナイテッドのGKセネ・ラメンスがベルギー代表で見せた力強いパフォーマンスにより、休養のため直近の試合を欠場したレアル・マドリーのGKティボー・クルトワの先発の座をめぐり、代表チーム内で疑問の声が上がっている。

24歳のセネ・ラメンスは、直近のUEFAネーションズリーグの試合で鮮烈な印象を残した。34歳のクルトワは、マルク・ファン・ボメル監督との合意のうえで休養のためにこれらの試合を欠場していたが、EURO2028までに定位置を取り戻したいと考えている。

ラメンスはグループステージ6試合のうち5試合に先発出場し、特に直近の2勝、トルコ戦（2-1）とイタリア戦（4-1）では際立ったパフォーマンスを披露した。

トルコ戦では終盤の同点ゴールを阻止し、イタリア戦ではPKをストップ。ベルギーのグループ2位確定と準々決勝進出に貢献した。

広告 広告

スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』は、「Walfoot」の記事を引用し、「マンチェスター・ユナイテッドのゴールマウスで大きなプレッシャーにさらされ、セネ・ラメンスはいくつかのミスを犯した。それでも、この若きGKはベルギー代表で自信を取り戻した。とりわけイタリア戦でPKをストップしてからはそうだ」と伝えている。

Related Topics

同紙は「ラメンスは代表チームの柱としての地位を固めつつある」と指摘したうえで、「クルトワの立場は危うくなっているのか？」と問いかけている。

また、元ベルギー代表のマルク・デグリーズの見解も紹介。デグリーズは、クルトワが復帰した際もファン・ボメル監督は若きGKへの信頼を貫き、レアル・マドリーの守護神に「ティボー、君はベンチだ」と告げるべきだと提案している。

広告

一方、元GKで解説者のフランク・ブックスは、ファン・ボメル監督はクルトワを先発に戻す選択をすると考えており、「セネ・ラメンス、よくやった。だがティボーはタイトルを争っていて、君は降格回避のために戦っている」といった言葉をかけるだろうと見ている。

今週からアルゼンチン人のマウリシオ・ポチェッティーノが指揮を執るマンチェスター・ユナイテッドは、現在プレミアリーグで1勝5分け4敗の18位に沈んでおり、ラメンスはイングランドでは母国ほどの称賛を受けていない。

広告

元アイルランド代表で、ユナイテッドOBのロイ・キーンは「昨年はとても良かったが、今はマンチェスター・ユナイテッドに勝ち点を失わせている」と語った。

元選手で解説者のギャリー・ネヴィルも、必ずしもこのベルギー人GKを入れ替えるためではないにせよ、クラブはGKのポジションを補強する必要があると考えている。

広告

ネヴィルは「ポチェッティーノは競争を高めるために別のGKを獲得したいと考えるだろう。ラメンスを入れ替えるとは言っていない。まだ時期尚早だ」と述べ、ラメンスはチームに残るだけの十分なクオリティを示しているとの考えを付け加えた。

正GKの座をめぐって議論が続いているものの、ベルギーの2人のGKの間に個人的な確執はない。

広告

クルトワは最近、「もちろん、監督と合意したとおり、自分の定位置を争わなければならない。セネは素晴らしいパフォーマンスを見せたし、競争は大切だ。ベルギーには優れたGKがそろっている」と語っている。

一方のラメンスも野心を隠さず、代表での輝かしいキャリアはまだ終わっていないと自信を見せる。イタリア戦の勝利後には「できるだけ長く正GKであり続けたい」と語った。