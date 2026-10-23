あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
Everton v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
翻訳者：

「クルトワの再来」がチェルシーに現れる：アロンソ、若き守護神についてサプライズを明かす

ティボー・クルトワ
シャビ・アロンソ
マイク・ペンダース
チェルシー 対 トッテナム
チェルシー
トッテナム
プレミアリーグ
ベルギー
スペイン
イングランド

マルティネスの負傷を受けて

チェルシーのスペイン人監督チャビ・アロンソは、ベルギー出身の若きゴールキーパー、マイク・ペンダースの潜在能力を称賛し、同じベルギー代表で現在レアル・マドリードに所属するティボ・クルトワに重ねた。さらに、クルトワ自身も両者に共通点を見出していることを明かした。

チェルシーは土曜日にトッテナムとの一戦を控えており、ディボ・マルティネスが顎の骨折を治療する手術を受けて離脱したことで、ゴールキーパーのポジションに変更が予想されている。これにより、21歳のペンダースにはプレミアリーグで自らの力を示す新たなチャンスが訪れることになる。

クルトワに似た存在

アロンソはペンダースとクルトワの共通点について語り、その比較はベルギー国籍にとどまらず、身長や左足を使う点、さらに空中戦への対応能力にも及ぶと指摘した。

チェルシーの指揮官はこう語った。「共通点はたくさんある。国籍だけではない。二人とも同じ身長で、二人とも左足を使い、二人とも空中戦を支配する」

次の試合
CHE

CHE

プレミアリーグ

2026年10月24日

TOT

TOT

さらにアロンソは、クルトワがワールドカップに出場していた際に彼と話し、この若きゴールキーパーについて尋ねたことを明かし、こう付け加えた。「ティボがワールドカップにいたときに彼と話し、マイクについて尋ねた。彼自身、二人には似たところがあると言っていた」

絶好の機会

アロンソは、負傷で正ゴールキーパーが不在となる中で彼を待ち受ける重責を踏まえ、来るべき段階でペンダースを支えることの重要性を強調した。

そして、こう語った。「我々は彼を助け、支えなければならない。彼は現在と未来のゴールキーパーだ」

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー