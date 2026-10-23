「クルトワと話した！」シャビ・アロンソ、チェルシーの若手有望株マイク・ペンダースに対するティボー・クルトワの反応を明かす

ペンダース、ロンドン・ダービーでプレミアリーグ初先発へ
チェルシーのシャビ・アロンソ監督は、20歳のGKマイク・ペンダースが土曜日にスタンフォード・ブリッジで行われるトッテナムとのロンドン・ダービーで先発する準備ができていると認めた。正GKのエミリアーノ・「ディブ」・マルティネスが顎を負傷し、手術を無事に終えたことを受け、ペンダースが代役を務める。
アロンソ監督は、最近のカップ戦や途中出場で好印象を残したペンダースに全幅の信頼を寄せている。
チェルシーはプレミアリーグ3連勝を目指し、トッテナムをホームに迎える。
アロンソ監督、若手GKへのクルトワの評価を明かす
ペンダースの可能性について語ったアロンソ監督は、若きベルギー人GKの身体面と技術面について、レアル・マドリーのGKティボー・クルトワに意見を聞いたと明かした。「共通点はたくさんある。国籍だけでなく、体格もそうだ」と説明。「2人とも左利きで、空中戦に強い」
「ティボーとも話した。彼自身もマイクとの共通点が見えると言っていた」
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「我々は彼を助け、支えなければならない。だが間違いなく、彼は現在も将来も我々のGKだ」とアロンソ監督は付け加えた。
負傷離脱中のマルティネスも自然な形で若手を支える
アロンソ監督は、回復中もチームと密接に関わるベテランGKマルティネスの好影響について詳しく語った。「良いことに、彼の状態は良くなっている」とマルティネスについて説明。「彼は自分の体の感覚と医師の意見に耳を傾けたいと考えている」
「エミはほかのGKだけでなく、DFたちとも話すのが好きだ。チームにもマイクにも大きな影響を与えている」
「マイクは現在も将来も我々のGKだ」とアロンソ監督は語った。
チェルシー、スタンフォード・ブリッジで勢いの継続を狙う
ペンダースが粘り強い最終ラインとともに守備を支えるチェルシーは、9カ月ぶりの無失点を記録した直近のエヴァートン戦での2-0の勝利に続く結果を狙う。
アロンソ監督率いるチェルシーは、土曜日の英国夏時間17時30分からスタンフォード・ブリッジでトッテナムを迎える。
その後はリヴァプール、マンチェスター・ユナイテッドとの試合に目を向ける。