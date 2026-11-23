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ティボー・クルトワとジョゼ・モウリーニョが月曜午後の記者会見で、レアル・マドリーとPSVのチャンピオンズリーグでの対戦を展望した。両チームは火曜午後9時、サンティアゴ・ベルナベウで対戦する。

特にクルトワは、PSVについて好意的に語った。ベルギー人GKはPSVに特別な思いを抱いており、オランダで一番好きなクラブだとさえ語る。「素晴らしいクラブだし、何より故郷からとても近い。明日はベルナベウよりアイントホーフェンでプレーしたかった。PSVと対戦するのは楽しい」。『Voetbal International』がその言葉を伝えている。

クルトワのPSVへの親近感には、KRCヘンクで過ごした過去も関係している。ベルギーのクラブの育成組織では、いつかアイントホーフェンへ移ることを望む選手が何人もいたという。「昔、ヘンクの少年たちはPSVでプレーすることを夢見ることがあった」とクルトワは語った。

現在34歳のクルトワ自身には、PSVでプレーする機会は訪れなかった。一方、かつてのチームメート、マルコ・オスピタリエリはヘンクの育成組織からPSVの育成組織へ移った。クルトワは記者会見で、その移籍を振り返った。

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ピッチ上でも興味深い対戦になるとクルトワは予想する。PSVは積極的に攻撃を仕掛ける一方、その分リスクも負うチームだと見ている。「多くのゴールを奪うが、失点もかなり多い」

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モウリーニョもPSVを侮っていないことを示した。ポルトガル人指揮官は、PSVはこれまでの戦いぶりからすれば、チャンピオンズリーグでもっと多くの勝ち点を獲得しているべきだと考えている。「PSVの実力は、この大会で現在獲得している勝ち点以上だ。優れた選手たちを擁する素晴らしいチームだ」と強調した。

モウリーニョは特に、PSVの選手層が持つ経験を挙げた。フィリップ・コスティッチやイヴァン・ペリシッチらの名前を挙げ、両選手は長年にわたり欧州サッカーの高いレベルでプレーしていると語った。PSVが現在、チャンピオンズリーグで最も得点の少ないチームの一つであることも、ピーター・ボス監督率いるチームへの見方を変えるものではない。

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一方、モウリーニョはレアル・マドリーの過密日程も考慮しなければならない。マドリードのチームは土曜にもセルタ・デ・ビーゴと対戦しており、PSV戦に向けた準備期間は短い。「試合の間隔が3日なら問題ないが、2日は厳しい。仕方のないことだが、簡単ではない」とポルトガル人指揮官は締めくくった。