レアル・マドリードがマドリード・ダービーでアトレティコ・マドリードに1-2で敗れた後、レアルのGKティボ・クルトワが注目すべき発言を行い、大きな論争を呼んだ判定について語った。しかし同時に彼は、自らのチームが不満を並べる立場に陥ることや、彼が「被害者意識」と表現するものを持つことを拒んだ。

サイト「トリブーナ」が伝えたレアル・マドリードのGKの発言によれば、彼はダービーで見られたいくつかの判定に不満を示しつつも、審判のミスについて語ることは、クラブが敗戦の責任を審判に押し付けようとしていることや、負けの言い訳を探していることを意味するものではないと強調した。

クルトワは次のように語った。「私はもう、こうした被害者意識のすべてに本当にうんざりしている。審判はどの側にも肩入れしようとはしていない。スペインでもヨーロッパでもだ」

このベルギー人GKは、アトレティコ・マドリードとの対戦における審判のパフォーマンスへの評価について直接問われると、より明確に不満を表し、いくつかの判定は自分には理解できなかったと強調した。

クルトワは語った。「もちろん、私にはまったく理解できない。我々は勝つべきだった」

レアル・マドリードのGKによるこの発言は、複数の物議を醸す判定シーンが見られた試合の後に出たもので、レアルの選手たちからは審判ミゲル・アンヘル・オルティス・アリアスの一部の判定に対して批判が上がっていた。

敗戦の苦さにもかかわらず、クルトワは試合終了の笛の後、レアル・マドリードのサポーターに向けて異なるメッセージを送ることに努めた。アトレティコ・マドリードのサポーターの前でクラブのエンブレムにキスをし、最も困難な瞬間においてもチームとのつながりとユニフォームへの愛着を明確に示したのだ。

このシーンについて、ベルギー人GKはこう語った。「最後の私のあの仕草か？ 私はレアル・マドリードを愛している。私は自分がいるべき場所にいる。私はこのカラーを、敗戦の中でも愛している」

クルトワのこの発言は、レアル・マドリードがアトレティコ・マドリードに敗れた後に出たものであり、結果によっても、対戦に伴ったいくつかの判定によっても、レアル内部に多くの疑問符を残した試合だった。