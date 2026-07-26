ベルギー代表のゴールキーパー、ティボ・クルトワは、オランダ人のマルク・ファン・ボメルがベルギー代表の新監督に就任したことを歓迎し、「レッドデビルズ」のユニフォームを着続ける可能性について本人と話し合う考えを示した。ただし、次回のUEFAネーションズリーグの試合では休養を取ることを条件に挙げた。

プロモーションイベントで記者団に語ったところによると、レアル・マドリードに所属する34歳のこのゴールキーパーは、国際試合115試合に出場しており、UEFA欧州選手権予選への復帰参加を排除しなかったものの、最終的な決断は新しいコーチングスタッフおよびベルギー協会との対話の内容次第だと強調した。

経験と実績を歓迎

クルトワはファン・ボメルの指揮に楽観的な見方を示し、次のように語った。「驚きはなかった。彼の名前はしばらく前から取り沙汰されていた。彼はアントワープで一流の監督であることを証明したと思うし、多くの選手が彼を称賛している。だから彼に会えるのを心待ちにしている」

この代表GKは、アントワープに加わる前にPSVアイントホーフェンとウォルフスブルクを指揮したファン・ボメルの監督としての実績を称賛した。ファン・ボメルはアントワープで2023年にリーグ優勝、カップ戦優勝、スーパーカップ制覇を果たしている。また、バルセロナ、バイエルン・ミュンヘン、ミランといった名門クラブでの元選手としての経験が、選手たちの間で大きな敬意を集めていると指摘した。

さらにこう付け加えた。「最も重要なのは、ファン・ボメルが最高レベルでプレーし、こうした試合を戦うことの意味を知っているということだ。この経験がプラスの強みであり、彼に大きな敬意をもたらしていることは疑いない」

現役続行の条件は休養