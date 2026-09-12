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ライブ
Valencia CF v Real Madrid CF - LaLiga SantanderGetty Images Sport

翻訳者：

クルトゥワ、ヴィニシウスは「挑発的だ」！

レアル・マドリー
ティボー・クルトワ
ヴィニシウス・ジュニオール
キリアン・エンバペ
ディーン・ハウセン
スペイン
ベルギー
ブラジル
フランス

なぜ？

レアル・マドリードのゴールキーパー、ベルギー代表のティボ・クルトワが、チームメイトに関するいくつかの質問を含むユニークなアンケートに答え、チームのロッカールームの舞台裏の一面を明かした。これはF1のマドリードグランプリのイベントに出席したのに合わせて行われたものだ。

クルトワにはレアル・マドリードのチームメイトについての一連の質問が投げかけられ、その回答のいくつかは注目を集めた。彼はロッカールームで最もひょうきんな選手にキリアン・ムバッペを挙げ、ディフェンダーのディーン・ハウセンには最も眠りがちな選手の称号を与えた。

また、ベルギー人ゴールキーパーは、ヴィニシウス・ジュニオールがチームメイトを最もからかう選手だと考えており、これらの回答はレアル・マドリードのロッカールームに漂う楽しい雰囲気を映し出していた。

クルトワの関心はサッカーだけにとどまらない。彼はモータースポーツの愛好家でもあり、スペインF4選手権に参戦するTC Racingというチームを所有している。それが、F1マドリードグランプリのレースを間近で観戦するきっかけとなった。

別の話題では、クルトワは欧州サッカー連盟（UEFA）の指導者ライセンスAとBを保有していることを明かしたが、現時点でレアル・マドリードのトップチームの指揮を執ることには否定的で、より若い年代のカテゴリーで働くことを好むと説明した。

ラ・リーガ
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レアル・マドリー
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ラージョ・バジェカーノ
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レアル・マドリードのゴールキーパーはこの点について次のように語った。「トップチームではない。私は小さな子どもたちを指導するほうが好きだ」。これは、現役引退後に育成年代での指導経験を積みたいという彼の潜在的な願望を示唆するものだった。

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