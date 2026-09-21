レアル・マドリードの選手たちは、首都ダービーでアトレティコ・マドリードに1対2で敗れた後、メディアに対して沈黙を貫いた。試合で見られた審判の判定に対するチーム内の大きな怒りを背景に、全選手が試合後にメディアへ一切のコメントを行わないことを決めたのだ。

スペインのメディアは、レアル・マドリードが選手たちをメディアの前に出さないことを選んだと伝えていた。その怒りに満ちた発言が、主審およびビデオ判定チームへの批判によって処分を招く恐れがあったためであり、特に試合終了の笛が鳴った後、ロッカールーム内の緊迫した雰囲気は明らかだった。

この集団での沈黙にもかかわらず、ティボ・クルトゥワは自身の「インスタグラム」アカウントを通じて自らの立場を表明した。試合の写真を複数枚投稿し、次のようにコメントを添えた。「ダービーに敗れて悔しい思いだ。だが、まだ改善すべきことは多く残っている。これ以上勝ち点を失わないよう、この状況を立て直さなければならない。アラ・マドリード」

クルトゥワはメッセージの中で、レアル・マドリードの選手たちの怒りを引き起こした審判の判定については直接触れなかったが、試合結果への悔しさに言及することを選び、改善の必要性とこれ以上勝ち点を失ってはならないことを強調した。

レアル・マドリードはワンダ・メトロポリターノを審判の判定に怒りを抱えたまま後にした。一方でクラブは、危機をさらに深刻化させたり、チームが追加の処分を受けたりしかねない反応を避けるため、選手たちをメディアへの発言から遠ざけることを選んだ。