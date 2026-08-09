ベルギー人ゴールキーパーのティボ・クルトワが、予定より早くレアル・マドリードでの個人トレーニングに復帰した。スペイン戦のワールドカップ準々決勝で負傷し途中交代を余儀なくされた故障からの完全回復を確認するための措置だ。一方で彼は、新指揮官ジョゼ・モウリーニョの厳格な手法を称賛し、勝利を手にするための「正しい道」だと評した。

クルトワはレアル・マドリードのテレビ局のインタビューで、先週金曜日に早めにトレーニングへ復帰し、チームメートがフェレンツヴァーロシュ戦の後に休養を取る中、この日曜日も個人での取り組みを続けたと明かした。彼は、全体練習に合流する前に自身の身体的なフィットネスが万全であることを確認したかったと強調した。

34歳のこの代表ゴールキーパーは次のように語った。「少し早めに戻ってきました。というのも、故障のため、チームに合流する前に個人トレーニングを通じて自分が完全に問題ないことを確かめたかったからです。今日はゴールキーピングの練習をして、とても良い状態を感じましたし、復帰できてこの上ない喜びを感じています」

新指揮官への注目すべき称賛の中で、クルトワはモウリーニョを「非常に厳格な監督」と評し、規律を求め、個々の選手よりもチームを優先すると述べた。そして、こうした資質が勝利を手にするために不可欠だと強調した。

彼はこう付け加えた。「彼は素晴らしい監督で、人柄はとても親しみやすいです。真実をありのままに語る。そこが私は気に入っています。これこそ我々がたどるべき道だと思います」

クルトワとモウリーニョは、かつてイングランドのチェルシーで成功を収めた仕事上の関係で結ばれており、共にプレミアリーグのタイトルを獲得した。

ベルギー人ゴールキーパーは、再びこのポルトガル人監督の下でプレーできる喜びをこう語った。「彼とは素晴らしい思い出があります。うまく協力し合って、ここで素晴らしい年月を過ごせることを願っています」

クルトワは、準備期間中に選手たちへ十分な休養を与えるというモウリーニョの決断を称賛し、長く過酷なシーズンにおいてシーズン序盤の故障を避けるうえでその重要性を指摘した。

彼はこう説明した。「もし力を入れすぎてスタートすれば、早い段階で故障を負うことになります。長期間止まっていたわけではないので、コンディションはすぐに取り戻せますし、問題ないでしょう」

この代表ゴールキーパーは、来季にタイトルを獲得するという自身とチームの野心を強調して発言を締めくくり、こう語った。「チームにとっても、サポーターにとっても、クラブにとっても、再び優勝することは重要です。明日のトレーニングに向けて準備は整っています」。そして、今年ワールドカップの終了が例年より遅れたことを受け、新加入選手を融合させることがモウリーニョにとっての課題であると指摘した。