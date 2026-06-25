クルイフ、ミスリンタット時代のアヤックス選手を放出

ブランコ・ファン・デン・ブーメンはアヤックス退団へ。木曜日、オランダ『Voetbal International』は、彼がSCアンジェと夏の移籍で最終交渉中と報じた。新シーズンのアヤックス初練習にも参加しない。

彼は昨年半年間アンジェにレンタル移籍し、その活躍が評価されて複数年契約のオファーを受けた。すでにクラブと個人合意に達しており、移籍は秒読みだ。

アヤックスは2027年まで契約が残るも、アムステルダムで将来が見込めない30歳MFの移籍に協力。2023年、当時テクニカルディレクターのスヴェン・ミスリンタットがフリーで獲得した同選手から移籍金を回収する。

ファン・デン・ブーメンは当時トゥールーズから引き抜かれた。ミスリンタットやモーリス・ステインが監督を務めた混乱期でも、彼はすぐにレギュラーを確保した。

フランチェスコ・ファリオリ監督の就任が転機となった。彼は中盤の司令塔にジョーダン・ヘンダーソンを起用し、ファン・デン・ブーメンは戦力外となった。

2025/26シーズンの前半は怪我で出場できなかったが、冬にアンジェへ移籍し、完全移籍での獲得が決まった。

アヤックスを去るMFは、トゥールーズ時代に2022年リーグ2制覇、23年フランスカップ制覇を経験。これまでにFCアイントホーフェン、デ・グラフシャップ、SCヘーレンフェーンでもプレーした。