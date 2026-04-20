クルイフ、エイジャックスの獲得候補に「完全に白線を引き」

ディック・シュロイダーはアヤックス新監督に就任しない。クラブは彼の名前を候補から削除し、後任探しは海外候補に絞られた。

『デ・テレグラフ』紙アヤックス担当記者マイク・フェルウェイ氏によると、この決定は数週間前に既に下されていた。同記者はポッドキャスト『キックオフ』で、テクニカルディレクターのヨルディ・クライフ氏が、ヨハン・クライフ・アレナでの指揮官として頻繁に名前が挙がっていたシュロイダー氏に将来性を見出していないと明かした。

Verweij氏は、最近の成績が判断を決定づけたわけではないと強調。カップ決勝でNECがAZに5-1で大敗したことも、Schreuder氏が候補から外れた直接の理由ではないという。

「彼は単に、シュレーダーをアヤックスの監督として適任とは見ていないのだ」とフェルウェイは述べ、特定の試合が決め手となった説を否定した。

「そもそも彼はオランダではなくスペイン志向だと分かっていた」とヴァレンティン・ドリーセンも語っている。

フェルウェイは、当初候補に挙がったオランダ人監督はわずかだったと付け加える。「スロットとボスは、彼がアヤックスにふさわしいと認めた唯一のオランダ人候補だった」

ボスはPSV、スロットはリヴァプールへの移籍が決定。テン・ハグはFCトゥエンテで技術職に就いている。 よって、アヤックスはスペイン人監督を選択する方向だ。

以前浮上した候補はシャビ（無所属）、イニゴ・ペレス（ラージョ・バジェカーノ）、ミチェル（ジローナ）の3氏で、依然として有力視されている。